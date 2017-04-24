مهم ترین وظیفه امامان زمینه سازی برای غیبت امام زمان(عج) بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود عالی ظهر دوشنبه، در جمع مردم آران و بیدگل در حرم مطهر حضرت محمد هلال بن علی (ع) در سخنانی اظهار کرد: زمینه سازی برای غیبت امام زمان (عج)، از دوران امام کاظم (ع) آغاز شد و تا دوران امام حسن عسکری(ع)، ادامه یافت.

وی تاکید کرد: یکی از مهم ترین وظایف امامان، زمینه سازی برای غیبت امام زمان (عج) بود و این وظیفه خطیر، در دوران پدر بزرگوار امام زمان (عج)، شدت بیشتری یافت.

عالی تاکید کرد: همزمان با خلافت خلفای عباسی، امامان شیعه، دائما تحت فشار بوده و این فشارها، در دوران امام جواد (ع) و امامین عسکرین به اوج خود رسید.

این کارشناس مسائل دینی افزود: خفقان دوران امام حسن عسکری(ع) به گونه ای بود که مردم به راحتی نمی توانستند با آن امام، ارتباط برقرار کنند؛ به همین علت، یاران و نزدیکان امام، به روش های مختلف و در حرفه میوه فروش، هیزم فروش و غیره به خدمت امام می رسیدند.

وی در ادامه بیان کرد: در تفکر شیعی، انتظار موعود، به عنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده، و از آن به عنوان برترین اعمال یاد شده و تأکید شده است که منتظر فرج باشید و از رحمت خدا مأیوس نشوید، چرا که بهترین اعمال در پیشگاه خداوند، انتظار فرج است.

حجت الاسلام والمسلمین عالی با اشاره به اینکه، مهم ترین وظیفه یک فرد منتظر، تلاش برای کسب معرفت نسبت به وجود مقدس امام زمان (عج) است، اظهار داشت: انسان، بدون شناخت امام نمی تواند وظیفه خود را در رابطه با او تشخیص دهد و هر کس بمیرد و امام زمان خویش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است.

وی تاکید کرد: منتظر واقعی، همیشه، در صدد کسب فضایل اخلاقی و آراسته شدن به صفات خوب انسانی است.

عالی تلاش برای رفع مفاسد اجتماعی از طریق امر به معروف و نهی از منکر و اهتمام برای تربیت نسل مهذّب و کارا و آماده سازی زمینه برای ظهور امام زمان (عج) را از وظایف منتظران واقعی دانست و تاکید کرد: تا زمینه ظهور فراهم نشود، امکان ظهور امام زمان (عج) میسر نخواهد شد.

وی کسب آمادگی های فکری، فرهنگی و نظامی، توبه، دعا، صدقه و انجام اعمال عبادی را از دیگر وظایف منتظران دانست و عنوان کرد: جامعه‌ای که می‌خواهد زمینه‌ساز ظهور باشد، باید دانش و علم پیدا کند و علم نه تنها علم به امامت، بلکه علم به عنوان ارزش‌های انسانی است که انسان می‌تواند با عظمت علم، به همه مقامات دست یابد.