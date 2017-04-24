مسئولان سلامت انتخابات را به هیچ چیزی معامله نمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری روز دوشنبه در نشست ستاد انتخابات استان با حضور روسای هیات های اجرایی شهرستان های دهگانه اظهار کرد: ملت ایران در برهه های حساس انقلاب که نگاه دشمنان به انتخابات ایران بوده با حضور دشمن شکن و حماسی خود توطئه های انان را خنثی کرده اند و در انتخابات پیش رو نیز تو دهنی محکمی به دهان ایادی استبار خواهند زد.

وی افزود: اعضای ستاد انتخابات کشورو استان در راستای صیانت از آرای مردم کوچکترین کوتاهی نخواهند داشت و با دقت از آراء مردم حفاظت خواهند کرد.

معاون استاندار ایلام گفت: بر تمامی مدیران اجرایی واجب است بدون جانبداری و با رعایت اصلی بی طرفی تلاش کنند زمینه حضور حداکثری مردم را در پای صندوق های رای فراهم کنند.

کلانتری اضافه کرد: هماهنگی بسیار خوبی میان هیات های اجرایی و نظارت در استان وجود دارد و در سایه این تعامل فرآیند امور بخوبی پیش می رود.

رئیس ستاد انتخابات ایلام تاکید کرد: مطالبه گری که رهبر معظم انقلاب از همه مسئولان انتخابات دارند و مطالبه اصلی مردم نیز است، ایجاد امنیت و بستر مناسب برای حضور حداکثری مردم در انتخابات شوراها و ریاست جمهوری است.

وی گفت: تعیین کننده نهایی خود مردم هستند و ما تنها وظیفه پاسداری از رای مردم و حق الناس را برعهده داریم.