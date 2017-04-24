نادر شفیع‌خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت آب و هوایی استان بوشهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی استان نشان‌دهنده آرامش نسبی جو و دریا طی امروز است.

وی اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود از فردا به‌تدریج سرعت وزش باد با جهت شمال غربی از سمت شمال خلیج فارس افزایش یابد و از اواخر وقت فردا و طی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه، به سبب وزش باد سواحل استان به‌ویژه سواحل مرکزی و جنوبی مواج و متلاطم باشد.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: طی این مدت با توجه به وزش باد در مناطق مستعد تولید گرد و خاک، ایجاد گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا، دور از انتظار نیست.

وی خاطرنشان کرد: آخرین تصاویر دریافتی از ماهواره هواشناسی نشان می‌دهد که توده‌ای از گرد و خاک بخش‌هایی از کشور عراق و استان خوزستان را فرا گرفته که با توجه به جهت باد شمال غربی، پیشروی این ذرات به سمت مناطق شمالی و شمال غربی خلیج فارس طی ساعات آینده دور از انتظار نیست.

شفیع‌خدایی ادامه داد: بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که طی ساعات آینده به‌ویژه طی امشب و صبح فردا بخش‌هایی از سواحل شمالی و مرکزی استان تحت تأثیر ورود این ذرات، غبارآلود شده و دید افقی کاهش یابد.

وی گفت: طی این مدت جهت باد متغیر غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۶ تا ۲۶ کیلومتر در ساعت، و از فردا شمال غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۶ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج ۳۰ تا ۹۰ سانتی متر و از صبح فردا گاهی تا ۱۲۰ سانتی متر خواهد بود.