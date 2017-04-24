تحقق اقتصاد مقاومتی در جامعه با افزایش مطالعه امکان پذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر دوشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شاهرود به میزبانی فرمانداری ویژه این شهرستان با بیان اینکه اگر می خواهیم در حوزه اقتصادی و عمرانی اقدامات بنیادین انجام شود ابتدا باید سطح آگاهی مردم افزایش پیدا کند، ابراز داشت: فرهنگ مطالعه و کتاب و کتابخوانی را باید در همه مناطق گسترش داد و همانطور که طی یکسال اخیر مشاهده می کنیم در دورترین مناطق روستایی شامل زمان آباد و دهستان خارتوران کتابخانه راه اندازی شد و معتقد هستیم توجه به آب شرب و کتابخانه از اقدامات زیر بنایی محسوب می شود که باید در اولویت امر مسئولان نهادینه شود.

وی افزود: معتقد هستیم که نباید امکانات و تجهیزات در شهرها متمرکز شود و با نگاه عدالت محور باید به همه بخش ها توجه شود که در افزایش رویکرد کتاب و کتابخوانی نه تنها با کاهش استقبال مواجه نشدیم بلکه استقبال بسیار مطلوبی داشت.

آثار مفاخر در ادارات دولتی شهرستان مورد حمایت واقع شود

فرماندار شاهرود ابراز داشت: در جلسه شورای اداری بر این امر تاکید شد که هر اداره دولتی فضایی برای مطالعه در اختیار عموم قرار دهد که می توان با بهره گیری از این فرصت ارزشمند با در دسترس قرار دادن آثار مفاخر و نویسندگان شهرستان تا زمان انجام شدن کار برای مطالعه بهره برد و همچنین نویسندگان و شاعران جوان تشویق و مورد حمایت واقع شوند.

هاشمی با بیان اینکه در حوزه فرهنگ باید خوراک ذهنی و فکری برای عموم منظور شود، تصریح کرد: زمینه دسترسی مردم به کتاب و مطالعه باید افزایش پیدا کند و یکی از مواردی که می تواند به این امر کمک کند تهیه کتاب های لازم در هر روستا است که باید بر اساس نیاز کتابخانه های روستایی تجهیز شوند.

وی افزود: کتابخانه روستای دستجرد بیارجمند با دارا بودن نسخه های خطی یکی از بهترین کتابخانه های موجود در سطح شهرستان شاهرود است که بررسی ها نشان می دهد اگر شهرداری ها به موقع در پرداخت نیم درصد بهای کمک به کتابخانه ها در اسرع وقت اقدام کنند می توان شاهد رونق و شکوفایی در کتابخانه های شهرستان باشیم که امیدواریم با تعامل و همکاری بین دستگاه های اجرایی با تعیین تکلیف زمین کتابخانه مرکزی شاهرود بتوانیم کتابخانه ای در خور و شایسته مردم شاهرود احداث کنیم.