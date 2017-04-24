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۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۴:۱۲

طی مراسمی؛

خبرگزاری مهر رسانه برتر در حوزه سلامت شد/تقدیر از خبرنگار مهر

خبرگزاری مهر رسانه برتر در حوزه سلامت شد/تقدیر از خبرنگار مهر

خرم آباد- طی مراسمی خبرگزاری مهر به عنوان رسانه برتر حوزه سلامت معرفی و از خبرنگار مهر در لرستان تقدیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز در مراسم زنگ سلامت که با حضور آیت الله میرعمادی نماینده ولی فقیه در لرستان، کوروش ساکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، فرید بهرامی معاون اداره کل آموزش و پرورش لرستان و دیگر مسئولان در مدرسه شاهد دخترانه خرم آباد برگزار شد، خبرگزاری مهر به عنوان رسانه برتر حوزه سلامت معرفی و از فاطمه حسینی خبرنگار مهر با اهداء لوح تقدیر تجلیل شد.

در این مراسم همچنین از مظفر افشار فعال محیط زیستی و ملقب به پدر بلوط ایران، فرید قاسمی فعال در حوزه سلامت و جمعی دیگر از خبرنگاران فعال در حوزه سلامت با اهدا هدایایی تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 3961555

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