«حامدکرزای» راهی مسکو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، «حامد کرزای» رئیس جمهور پیشین افغانستان به منظور شرکت در کنفرانس بین المللی مبارزه علیه تروریسم که درتاریخ ۶ و ۷ اردیبهشت به میزبانی روسیه برگزار می‌گردد، ساعاتی پیش کابل را به مقصد مسکو ترک کرد.

کرزای در حالی به مسکو سفر می کند که روز گذشته طی اظهاراتی با انتقاد شدید از آمریکا اعلام کرد که این کشور با شعار مبارزه با تروریسم وارد افغانستان شد اما در طول ۱۵ سال گذشته و در حضور آمریکا در افغانستان طالبان و افراطی گری در این کشور گسترش یافته است.

وی همچنین در ادامه گفت که آمریکا باید به جای افزایش نیروهای خود در افغانستان به اقدام جدی برای آوردن صلح در این کشور دست بزند.

رییس جمهور پیشین افغانستان همچنین اعلام کرد که دیگر طالبان را برادر خطاب نمی‌کند.

به گفته برخی کارشناسان اظهارات کرزای و تنفر وی از آمریکا نشان می‌دهد که وی علاقمند است با روسیه رابطه نزدیکتری داشته باشد.