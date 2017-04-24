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۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۵:۱۱

سخنگوی پوتین:

مسکو به رای مردم فرانسه احترام می‌گذارد

مسکو به رای مردم فرانسه احترام می‌گذارد

سخنگوی رئیس جمهوری روسیه در واکنش به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه اعلام کردکه مسکو به آرای مردم فرانسه احترام می گذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی رئیس جمهوری روسیه در خصوص نتایج دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که روز گذشته برگزار شد، گفت: روسیه به رای مردم فرانسه احترام می گذارد.

وی در ادامه افزود: ما خواهان برخورداری از یک رابطه معقول و مناسب دوجانبه با فرانسه هستیم و به همین منظور رئیس جمهوری منتخب این کشور  برای ما قابل احترام است. 

دور اول انتخابات فرانسه روز گذشته برگزار شد. 

 امانوئل ماکرون ۲۳/۷۵  درصد آراء را به خود اختصاص داده و پس از او مارین لوپن ۲۱/۵۳ درصد آراء ، «فرانسوا فیون» ۱۹/۹۱ درصد آراء و «ژان لوک ملانشون» نیز ۱۹/۶۴ درصد آراء را به دست آورده اند.

دور آتی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در تاریخ ۷ ماه می ( ۱۷ اردیبهشت) برگزار می شود.

کد مطلب 3961625
شقایق لامع زاده

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