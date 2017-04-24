به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی رئیس جمهوری روسیه در خصوص نتایج دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که روز گذشته برگزار شد، گفت: روسیه به رای مردم فرانسه احترام می گذارد.

وی در ادامه افزود: ما خواهان برخورداری از یک رابطه معقول و مناسب دوجانبه با فرانسه هستیم و به همین منظور رئیس جمهوری منتخب این کشور برای ما قابل احترام است.

دور اول انتخابات فرانسه روز گذشته برگزار شد.

امانوئل ماکرون ۲۳/۷۵ درصد آراء را به خود اختصاص داده و پس از او مارین لوپن ۲۱/۵۳ درصد آراء ، «فرانسوا فیون» ۱۹/۹۱ درصد آراء و «ژان لوک ملانشون» نیز ۱۹/۶۴ درصد آراء را به دست آورده اند.

دور آتی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در تاریخ ۷ ماه می ( ۱۷ اردیبهشت) برگزار می شود.