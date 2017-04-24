مشارکت خیرین در امر مدرسه سازی زمینه را برای آموزش فراهم می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سعدالله نصیری قیداری بعد از ظهر دوشنبه در نوزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان زنجان با بیان اینکه آموزش مهم ترین اولویت یونسکو برای توسعه پایدار است، افزود: بشر نیازمند تولید علم٬ آموزش و فرهنگ برای توسعه بوده و همه این موارد بابد با اخلاق همراه باشد.

وی با بیان اینکه چالش های امروز دنیا ناشی از توجه نداشتن به مقوله آموزش بوده است، ادامه داد: اگر بشر یک دهم هزینه جنگ ها و تسلیحات خود را در حوزه آموزش هزینه می کرد بسیاری از مشکلات امروز مرتفع می شود. مشکلات متعددی همچون زیست محیطی٬ مدیریت شهری و فرهنگی و همچنین استفاده صحیح از منابع آبی از این جمله هستند.

نصیری قیداری با بیان اینکه آموزش مهم تربن رسالت نبی اکرم(ص) و خلقت انسان بوده است. رسالت پیامبر اسلام با اقراء آغاز شده است، افزود: سازمان جهانی یونسکو ۱۷ اولویت را برای توسعه پایدار دنیا مورد اولویت قرار داده است.

وی ادامه داد: نخستین اولویت که مقدم بر ۱۶ اولویت دیگر بوده موضوع آموزش بوده است. این اولویت ها چارچوب توسعه پایدار سازمان ملل قرار گرفته اند.

رییس انجمن نجوم ایران به اهمیت توسعه آموزش در دنیا اشاره و خاطر نشان کرد: بشر در تاریخ خود جنگ و خون ریزی های زیادی انجام داده و بعد از سال ها به این نتیجه رسیده که صلح و آرامش در دنیا با آموزش میسر می شود.