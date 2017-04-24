۳۶ پروژه فعال آموزشی در استان زنجان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی عسگری بعد از ظهر دوشنبه در جشنواره تجلیل از خیرین مدرسه‌ساز استان زنجان با بیان اینکه در حال حاضر ۲ هزار و ۲۰۰ فضای آموزشی در سطح استان وجود دارد، افزود: داشتن مدرسه ایمن در استان دارای اهمیت است و بعد از فرسوده شدن ساختمان ایمنی آن کاهش می یابد. باید مدارس را با کمک خیرین و دلسوزان ترمیم و بازسازی کنیم.

وی ادامه داد: امروز در نقاط مختلف استان و حتی دوره افتاده ترین آن مدارس و فضای آموزشی وجود دارد و برخی از فضاهای آموزشی استان نیازمند ترمیم و بازسازی هستند. همه ساختمان ها یک عمر مفید دارند و بعد از آن باید ترمیم و بازسازی شوند. برخی مدارس استان نیز در این شرایط قرار دارند.

عسگری در نوزدهمین جشنواره تجلیل از خیرین مدرسه ساز استان؛ با بیان اینکه پروژه های فعال آموزشی استان را می توانیم با کمک خیرین به اتمام برسانیم٬ اظهار کرد: ۱۹ پروژه متوقف نیز در این بخش داریم که می توان با کمک خیرین آن ها را فعال کرد.

مدیر کل نوسازی مدارس استان زنجان به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت مشارکت مردم در فعالیت های جامعه اشاره کرد و افزود: مطابق گفته رهبری هرجایی که مردم ورود کردند کاراها جلو رفته است. در حوزه ساخت و ترمیم مدارس نیز باید از توان مردمی بهره ببریم.

همچنین رییس انجمن خیرین مدرسه ساز استان فعالیت این انجمن را سال ۷۷ عنوان کرد و گفت: فعالیت این انجمن تا کنون ادامه داشته و یک هزار و ۱۰۵ مدرسه و چهار نمازخانه را ساخته است.

غضنفریان افزود: مجموع فضای های ساخته شده یک میلیون و ۱۷۰ هزار مترمبع بوده که ارزش ریالی آن یک هزار و ۱۶۰ میلیارد ریال برآورد شده است.