به گزارش خبرگزاری مهر، محسن ولیئی، مدیر کل کمیته امداد استان تهران مسکن را یکی از ضروریترین و اولویت دارترین نیازهای مددجویان تحت حمایت عنوان کرد و گفت: این نهاد علاوه بر تأمین حداقل مایحتاج و نیازهای ضروری خانوادههای تحت حمایت درجهت تآمین مسکن آنها نیز فالیت و خدمات قابل توجهی دارد.
وی افزود: در تلاش هستیم تا با همراهی تمامی دستگاههایی که به محرومان خدمت رسانی میکنند در شهرستان بهارستان ساخت مسکن نیازمندان آغاز شود تا خانوادههای تحت حمایت این نهاد در جهت بهبود حقوق شهروندی دارای سرپناه مناسب شوند.
ولیئی با اشاره به اینکه برای خرید و احداث ۲۴۰ واحد مسکونی بیش از ۴۶ میلیارد ریال در استان تهران هزینه شده است، اظهار کرد: کمک به تأمین مسکن برای مددجویان در قالب پرداخت بلاعوض، کمکهای خیران و آورده مددجو انجام میشود.
مدیرکل کمیته امداد استان تهران تصریح کرد: برای ساخت این تعداد واحد مسکونی بیش از ۳۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از محل منابع امدادی، ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات دولتی کمیته امداد، ۲۶ میلیارد ریال از محل کمک خیران حقیقی و حقوقی در سرفصل احداث و خرید مسکن شهری و روستایی و مابقی از آورده مددجو تأمین شده است.
وی با اشاره به اینکه واحدهای مسکونی که توسط کمیته امداد ساخته میشود دارای ویژگیهای خاص خود هستند، گفت: ارزان بودن قیمت ساخت آنها و همچنین برخورداری از کیفیت مناسب و رعایت اصول فنی و مهندسی در ساخت، از ویژگیهای این واحدهای مسکونی است.
ولیئی یادآور شد: سقف کمک بلاعوض خرید و نوسازی کمیته امداد به مددجویان روستایی مبلغ ۱۵میلیون تومان و برای مددجویان شهری ۲۵میلیون تومان است که اولویت ارائه این تسهیلات با زنان سرپرست خانوار و ایتام است.
مدیرکل کمیته امداد استان تهران به تعمیر و بازسازی بیش از یک هزار و ۴۰۰ واحد مسکن مددجویی اشاره کرد و گفت: برای این تعداد تعمیرات نیز بیش از ۳۲ میلیارد ریال پرداخت شده است.
وی ابراز امیدواری کرد: با تلاشهای این نهاد، همکاری و مشارکت مسئولان و خیران، زمینه بهرهمندی مسکن برای تعداد بیشتری از خانوادههای نیازمند فراهم شود.
حجه الاسلام سید مرتضی صفایی، امام جمعه گلستان نیز ضمن تشکر از تلاشها و فعالیتهای کمیته امداد آنان را به تلاش هرچه بیشتر در جهت کمک به قشرها محروم جامعه و رفع نیازهای آنان سفارش و آمادگی خود را برای همکاری و تعامل با کمیته امداد شهرستان بهارستان اعلام کرد.
نظر شما