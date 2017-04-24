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۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۸:۱۹

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین:

حماسه آزادی خرمشهر نماد شجاعت رزمندگان اسلام است

حماسه آزادی خرمشهر نماد شجاعت رزمندگان اسلام است

قزوین- معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین گفت: حماسه آزادسازی خرمشهر به عنوان عملیاتی بی بدیل نماد شجاعت رزمندگان اسلام است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازروابط عمومی استانداری قزوین سید سعید شاهرخی در جلسه ستاد بزرگداشت حماسه سوم خرداد در استانداری با تبریک به مناسبت عید مبعث اظهارداشت: رشادتهای فرزندان اسلام در عملیات آزادسازی خرمشهر و بکار گیری تکنیک ها و روش های ابتکاری رزمندگان این عملیات را به یک حماسه بی نظیرو مثال زدنی در دنیا تبدیل کرد.

وی افزود: رمز موفقیت ما وحدت کلمه بود و رزمندگان  با روحیه ایثار و فداکاری در این عملیات به پیروزی رسیدند.

شاهرخی توجه به بزرگداشت روز سوم خرداد را رسالتی مهم دانست و گفت: آزاد سازی خرمشهر بعنوان یک حماسه و نگین ایثارگری همواره باید مورد توجه قرار گیرد و برای نسل آینده بخوبی تبیین و تشریح شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خاطرنشان کرد: این روحیه ایثار و فداکاری در فعالیت های دیگر کشور از قبیل امورعلمی، انرژی هسته ای، علوم نو و مسائل نظامی و دفاعی قابل مشاهده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین یادآورشد: سوم خرداد آیینه گویای تاریخ و جغرافیای دفاع مقدس و نیز جهاد آگاهانه و شهادت مظلومانه این ملت است.

وی تاکید کرد: در این روزها رشادت ها و مقاومت رزمندگان برای نسل های جوان که جنگ را ندیده و تنها از طریق راویان دفاع مقدس آن را حس کرده اند، انتقال داده خواهد شد.

شاهرخی با اشاره به برنامه های پیش بینی شده در روز سوم خرداد گفت: برنامه های سخنرانی مقامات کشوری و استانی در نماز جمعه، دیدار با خانواده شهدا، آذین بندی شهر و برنامه های  دیگر در این هفته تدارک دیده شده است.

کد مطلب 3961798

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