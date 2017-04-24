تیم ملی تکواندو با ۱۱ مدال رنگارنگ قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با حضور ۴۷۲ تکواندوکار از ۱۶ کشور شنبه هفته جاری در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان در«آتی راو» آغاز و عصر امروز با قهرمانی تیم کشورمان به پایان رسید. تیم ۱۶ نفره کشورمان در این رقابتها با کسب شش طلا، چهار نقره و یک برنز عنوان نخست را کسب کرد. قزاقستان با یک مدال طلا، 4 نقره و 8 برنز نایب قهرمان شد و تیم ازبکستان نیز با کسب 2 مدال برنز بر سکوی سوم ایستاد.

امروز دوشنبه چهارم اردیبهشت ماه در روز سوم و پایانی این رقابتها تیم کشورمان شش نماینده داشت که حاصل تلاش آنها سه طلا و یک نقره بود. در وزن ۷۴- کیلوگرم مهدی جلالی با برتری مقابل دو تکواندوکار از قزاقستان و یک نماینده مغولستان و سید احمد خسروفر با کسب پیروزی مقابل دو تکواندوکار از کشورمان راهی دیدار نهایی شدند. این فینال تمام ایرانی را خسروفر با پیروزی ۲۲ بر ۲۱ به سود خود خاتمه داد و طلا گرفت. جلالی هم به نشان نقره دست یافت.

در وزن ۸۰- کیلوگرم علیرضا درویش پور حریفانی از اندونزی، روسیه، و دو تکواندوکار از قزاقستان به نشان طلا دست پیدا کرد. مهدی غیاثی‌زاد دیگر تکواندوکار کشورمان در این وزن نتیجه را به «میرزابایف» از قزاقستان واگذار کرد و حذف شد.

حسین قربان زاده در وزن ۸۷+ کیلوگرم با کسب سه پیروزی متوالی مقابل رقبایی از قزاقستان به مدال طلا دست پیدا کرد. آرش دباغ تفرشی نیز در همین وزن مقابل «نومانوف» از ازبکستان بازنده شد و از دور رقابتها کنار رفت.

برای تیم ملی کشورمان در این رقابتها سید احمد خسروفر، علیرضا درویش پور، حسین قربان زاده، مهدی اسحاقی، محمد صادق دهقانی و مهدی یوسفی شش مدال طلا، مهدی جلالی، احمد محمدی، جعفر خلیل زاده و آریان محمدی چهار مدال نقره و فرشاد قیاس شندی هم یک نشان برنز کسب کرده اند.

تیم ملی اعزامی کشورمان به این دوره از مسابقات آماده حضور در بازیهای کشورهای اسلامی می شود و بعد از رقابتهای قزاقستان، ترکیب تیم اعزامی به باکو معرفی خواهد شد.