به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز جلسه برنامه ‌ریزی برگزاری مراسم‌ های سی و پنجمین سالگرد عملیات بیت‌ المقدس در محل استانداری کرمانشاه برگزار شد.

مرادعلی محمدی مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش ‌های دفاع مقدس استان کرمانشاه با بیان اینکه برنامه های مراسم‌ سی و پنجمین سالگرد عملیات بیت‌ المقدس در چهار روز برگزار خواهد شد، به شعارهای روزها در این بازه زمانی اشاره کرد و گفت: شعار روز نخست سلحشوری پایمردی و ایثارگری و مدافعان حرم، دومین روز مقاومت ایثار و پیروزی، سومین روز مقاومت و پایداری و روز چهارم ولایتمداری، وحدت و معنویت خواهد بود.

وی در خصوص کمیته های ستاد بزرگداشت سی و پنجمین سالروز آزاد سازی خرمشهر در استان کرمانشاه گفت: ایثارگران، فضای مجازی و اصلاح رسانی، ورزش و جوانان، فرهنگی و هنری و تشکل های مردم نهاد، روستایی و عشایری، مساجد و روحانیون، کارخانجات و اصناف، بانوان و فضاسازی و تبلیغات کمیته هایی هستند که برای اجرای برنامه های این سالگرد فعالیت خواهند کرد.

به گفته مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش ‌های دفاع مقدس استان کرمانشاه مراسم میثاق با شهدا در روز پنجشنبه چهارم خردادماه در مزار شهدا با محوریت بنیاد شهید و امور ایثارگران، سخنرانی پیشکسوتان دفاع مقدس و همچنین فرماندهان نظامی قبل از خطبه‌های نماز جمعه در پنجم خردادماه در خصوص حماسه آزادسازی خرمشهر و اشاره مسئولان و فرماندهان در سخنرانی ها به فضیلت های ویژه ماه مبارک رمضان و نقشی که در خودسازی رزمندگان داشت و صبحگاه مشترک نیروهای مسلح استان به میزبانی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) بخشی از برنامه هایی خواهد بود که در روزهای آینده برگزار می شود.

وی همچنین با اشاره به دیگر برنامه ها گفت: تجلیل از خانواده شهدا و همچنین تجلیل از کارکنان ایثارگر به ویژه عملیات بیت المقدس توسط سازمان ها ونهادها، نصب پرچم و آذین بندی اجرا خواهد شد.

محمدی همچنین با اشاره به اینکه ریاست ستاد بزرگداشت حماسه سوم خرداد را استاندار بر عهده دارد، گفت: اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان نیز دبیری را برعهده دارد.

وی افزود: مدیران و مسئولان ادارات نیز در این ستاد عضویت دارند و در شهرستان ها نیز مراسم با ریاست فرماندارها تشکیل می شود.