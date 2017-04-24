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۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۲۰:۴۰

زلزله‌ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر سنخواست در خراسان شمالی را لرزاند

زلزله‌ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر سنخواست در خراسان شمالی را لرزاند

بجنورد- زلزله‌ای باقدرت ۳.۸ ریشتر، حوالی «سنخواست» در خراسان شمالی را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، زلزله‌ای باقدرت ۳.۸ درجه در مقیاس ریشتر، حوالی سنخواست خراسان شمالی را لرزاند.

به گزارش مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زلزله در ساعت ۱۹ و ۴۸ دقیقه و ۱۶ ثانیه و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ‌داده است.

این مرکز، مختصات جغرافیایی این زلزله را در عرض جغرافیایی ۳۷.۲۳ و طول جغرافیایی ۵۶.۶۸ اعلام کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، این زلزله در ۲۱ کیلومتری سنخواست و در ۶۳ کیلومتری بجنورد، مرکز خراسان شمالی به وقوع پیوسته است.

خراسان شمالی ازجمله استان‌های زلزله‌خیز در کشور به شمار می‌رود.

کد مطلب 3961874

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