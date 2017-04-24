خسارت ۸۱ میلیارد ریالی بارش های سیل آسا در هشترود

اسماعیل کریمی اصل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش های سیل اسا در روستاهای هشترود۸۱میلیاردو۴۴۳میلیون ریال خسارت وارد کرده است.

وی ادامه داد: طبق ارزیابی های صورت گرفته توسط کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان خصوصا کارشناسان مروج پهنه ها در مناطق سیل زده عمده محصولات خسارت دیده درسطح منطقه راشامل محصولات زراعی به مساحت ۱۰۲۰هکتار، محصولات باغی درسطح ۲۷۵هکتار ٬تاسیسات ومنابع ابی شامل کانالهای ابیاری عمومی درحدود ۲۰۰۰متر واستخر ذخیره اب کشاورزی به تعداد استخر و تاسیسات ابیاری نوین ۱۰۰۰۰متر را شامل می شود.

وی اضافه کرد: ادوات کشاورزی شامل تراکتور غیره ۲۸دستگاه ٬ساختمان وتاسیسات کشاورزی شامل انبار علوفه واماکن دامی وموتورخانه به مساحت ۳۱۰متر ودر بخش دام ۳۰راس دام سبک و۲راس دام سنگین می باشد.

کریمی اصل در ادامه به جمع کل خسارات وارده اشاره کرد و گفت: این خسارات بالغ بر ۸۱میلیارد و۴۴۳میلیون ریال است که به کشاورزان ومنطقه وارد شده است.