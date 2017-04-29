به گزارش خبرنگار مهر، پس از شرکت تیم های دوچرخه سواری کشورمان در رقابتهای قهرمانی آسیای هندوستان و بحرین در بهمن و اسفند سال ۹۵، حضور مصطفی چایچی مدیر تیم های ملی این رشته که پیش از این نیز مورد انتقاد قرار داشت در فدراسیون کمرنگ تر شد. تا اینکه ابتدای هفته جاری، خسرو قمری رئیس فدراسیون دوچرخه سواری محسن سلگی را به عنوان مدیر جدید تیم های ملی دوچرخه سواری کشورمان منصوب کرد.

مصطفی چایچی به دنبال این مسئله در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون این مسئله که دلایل شما برای کناره گیری از این مسئولیت چه بوده است، گفت: هر کسی شرایط خودش را برای کار کردن دارد. باید زمینه و شرایطی وجود داشته باشد تا نسبت به آن شرایط قبول مسئولیت کند. چند سال است که به عنوان مدیر تیم های ملی فعالیت کرده و تلاش کردم تا وضعیت دوچرخه سواری را بهبود بخشم و مسیر را برای کسب نتایج و موفقیت ها هموار کرده و اصلاح کنم تا بتوانیم نتایج خوبی را بدست آوریم.

کارهایی می خواستند که انجام ندهم!

وی افزود: در این مسیر خیلی تلاش شد و خیلی کار کردیم، علی رغم مشکلات و موانعی که وجود داشت منتقدینی بودند که شاید انتقاد برخی به حق بود و برخی به خاطر شرایط خودشان و منافع خودشان که به خطر افتاده بود انتقاد می کردند.

سرمربی تیم دوچرخه سواری کشورمان در المپیک ۲۰۱۶ برزیل ، ادامه داد: آقای قمری برای دومین مرتبه به عنوان رئیس فدراسیون دوچرخه سواری انتخاب شدند. ایشان به نحوی در حال تغییر شرایط و سیاست های کاری شان هستند. من هم از قبل گفته بودم که تمایل زیادی برای کار در فدراسیون ندارم هر چند که از من خواستند که برنامه های خود را بدهم و از آن سو ایشان نیز برنامه هایی داشتند اما من نمی توانستم بسیاری از این کارهایی که می خواستند را نادیده بگیرم و انجام بدهم.

اولی آسیا چه فایده ای دارد؟

چایچی با انتقاد از شرایط فعلی دوچرخه سواری کشورمان گفت: ما در آسیا اول هستم اما نمی توانیم یک رکابزن را در تیم های حرفه ای خارجی داشته باشیم و این نشان دهنده ضعف و ناتوانی است که خودمان با برنامه هایمان آن را رقم می زنیم. در حال حاضر ژاپن ۱۰ نفر را به طور حرفه ای در تیم های خارجی دارد که در تورهای اروپایی رکاب می زنند، این در صورتی است که ما تنها در رده اول آسیا از نظر رده بندی قرار داریم، این چه فایده ای دارد چون در آینده پیشرفت نخواهیم داشت.

دارو، دوپینگ و زد و بند در دوچرخه سواری!

مدیر اسبق تیم های ملی دوچرخه سواری کشورمان بیان کرد: ما اهداف خود را تعریف کردیم اما واقعیت هایی در دوچرخه سواری هست. مسائل و مشکلات مختلف و زد و بندهایی در دوچرخه سواری وجود دارد. دوپینگ و استفاده از مواد نیروزایی که در دوچرخه سواری مرسوم است، ما تلاش کردیم که با این مسئله مقابله کرده و راهکارهایی را ارائه دهیم تا جلوی این مسئله را بگیریم چرا که شرایط ما شرایط خاصی است. ما بعد از سالها در مسابقات قهرمانی جهان جاده نتیجه خوب گرفتیم و در بازیهای آسیایی و مسابقات قهرمانی آسیا نیز شرایط خوبی داریم.

وی با بیان اینکه در این شرایط از من می خواهند که کارهایی که باید انجام دهم را انجام ندهم و از کنار آن بگذرم مانند کنترل دوچرخه سواران و مربیان را نداشته باشم، گفت: خوب من نمی توانم از کنار این موضوع بگذرم شاید برخی فقط حفظ سمت شان مهم باشد اما من نمی خواهم تنها اسم مدیریت تیم ملی را یدک بکشم. من نمی توانستم این کار را انجام دهم . من برای انجام کار آمده ام . برای این آمده ام که بتوانم بچه های دوچرخه سواری را به یک حد خوب برسانم و به یک پیشرفت برسانم.

پسرفت خواهیم کرد

وی به دنبال مثبت شدن تست ابراهیم حاجی زاده در مسابقات قهرمانی آسیا گفت: اگر خاطرتان باشد در دی ماه سال گذشته شاهد برگزاری جلسه هم اندیشی دوچرخه سواری بودیم بعد از آن تست گیری ها بعد از چند سال که مداوم انجام می شد و نشان دهنده خیلی مسائل و اطلاعات می بود، متاسفانه متوقف شد. از همان موقع هم گفتم این مسئله درست نیست. با توجه به اینکه مسابقات قهرمانی آسیای جاده بحرین و پیست هندوستان پیش رو بود بحث کنترل رکابزنان بعد از ۵ سال متوقف گردید و الان یکی از رکابزنان خوب ما که در مسابقات قهرمانی آسیا هم بود تعلیق شده است.

مدیر اسبق تیم های ملی تصریح کرد: البته این رکابزن تعلیق شده و ممکن است که با ارائه مدارک تبرئه هم شود. این یکی از همان مسائلی است که من روی آن تاکید دارم که اگر همیشه موضوع دوپینگ و تست ها کنترل شود از این مشکلات پیش نمی آید. اگر این هم انجام نشود نه تنها پیشرفت نمی کنیم بلکه پسرفت هم می کنیم.

نمی توانم با وجدانم کنار بیایم

وی تاکید کرد: راهکار کنترل همین است. چه خوشمان بیاید چه خوشمان نیاید باید انجام شود این مهم نیست که ورزشکار ما آسیب مالی ببیند یا نبیند. اگر می خواهیم به آن سطح جهانی که می خواهیم و ادعا داریم برسیم باید یک سری کارها را انجام دهیم. از من خواسته اند که در یک سری کارها دخالت نکنم اما این ها دخالت نیست! یکی از وظایف مدیر تیم های ملی نظارت بر عملکرد ورزشکاران است و وقتی از من خواسته شده که این کار را نکنم نمی توانم چون این از وظایف من است و وقتی می گویند نمی شود خوب نمی توانم کار کنم.

چایچی ادامه داد: نمی توانم وجدانم را کنار بگذارم و حق دیگر دوچرخه سواران را پایمال کنم . یک سری دارو استفاده می کنند یا باند بازی می کنند! فقط مسئله دارویی نیست برخی با همین باند بازی ها باعث لطمه زدن به دوچرخه سواری ما می شوند و من نمی توانم این طور کار کنم به خاطر همین مسئله ها بعد از مسابقات بحرین به فدراسیون نرفتم.

المپیک نوجوانان را از دست دادیم

وی در خصوص اینکه می گویند بحث ارائه نکردن برنامه ها باعث این جدایی بوده است، گفت: من قبل از مسابقات قهرمانی آسیا این برنامه ها را آماده کرده بودم تا در جلسه کمیته فنی بیاورم و تائید آن را بگیرم اما فدراسیون این کار را نکرد. در نهایت دو هفته پیش این برنامه ها را به جلسه کمیته فنی آوردم تا عملیاتی شود اما متاسفانه نشد، برنامه ها را خیلی جزیی توضیح دادم آنجا هم تصمیم گیری در مورد این برنامه ها که کدام یک پیاده شود انجام نشد.

مربی دوچرخه سواری کشورمان گفت: وقت هم دارد می گذرد ما المپیک نوجوانان را تقریبا از دست داده ایم. فقط به خاطر اینکه یک سری ها فرض کنید دوست ندارند من باشم و برخی مثل من چایچی دوست دارم که مدیر تیم های ملی باشم یا نباشم. زمانی که من چایچی از سوی جامعه دوچرخه سواری انتخاب شدم و مورد تائید وزارت هستم و الان سکاندار این رشته بوده و مسئولیت دارم باید جوابگوی مسائل دوچرخه سواری باشم. من آقای قمری را دوست دارم و خیلی هم قبول دارم اما این دلیل بر این نیست که کاری انجام دهم که نادرست باشد.

پیشنهاد خارجی دارم؛ به خاطر پول فدراسیون نبودم

وی در پاسخ به این سوال که برنامه آینده تان چیست نیز گفت: چند مدت تنش وجود داشته است و احساس می کنم که باید استراحت خوبی داشته باشم. من با هیچ کس مشکل شخصی نداشتم و نداشته و نخواهم داشت اگر هم مشکلی باشد در حوزه مسائل شخصی حل می کنم. ولی خوب در یک سری مسائل افت و خیز بوده و حرف و حدیث هایی بوده است، طبیعی هم بوده اما الان می خواهم یک مدتی استراحت کنم و بعد ببینم اگر پیشنهادی هست بررسی کنم.

چایچی در مورد پیشنهادهای همکاری آینده اش نیز تصریح کرد: پیشنهاداتی از سوی باشگاه های داخلی و حتی کشورهای خارجی داشته ام به عنوان مربی و مشاور تیم ملی فعالیت کنم. البته پیشنهادات از سوی باشگاه های داخلی به هر عنوان زیاد بوده است که باید در این خصوص تصمیم گیری کنم. کار زیاد است و در این خصوص مشکل ندارم ، من به خاطر پول فدراسیون نبودم و گرنه این شرایط را قبول می کردم و الان مدیر تیم های ملی بودم.