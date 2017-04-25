به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی در تشریح این خبر گفت: ماموران انتظامی شهرستان ایرانشهر با پشتیبانی فنی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با گسترش چتر اطلاعاتی خود در جنوب استان به سرنخ هایی از فعالیت یک باند بزرگ و بین المللی دست یافتند که نشان می داد اعضای این باند مسلح، مقادیر قابل توجهی مواد مخدر را از مناطق صفر مرزی با استفاده از خودروهای تندرو بارگیری کرده و قصد انتقال به عمق کشور را دارند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه اعضای این باند بین المللی که با دو دستگاه خودرو سبک در حال جابجایی مواد مخدر بودند و به صورت مداوم مورد پایش تخصصی یگان های اطلاعاتی قرار داشتند، در منطقه دشت "سمسور" شهرستان ایرانشهر وارد کمین تکاوران پلیس شدند و در حالی که قصد تغییر مسیر و فرار از منطقه را داشتند، به صورت مسلحانه با تیم های عملیاتی پلیس درگیر شدند.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: در این درگیری مسلحانه که حدود یک ساعت ادامه داشت، با آتش پر حجم تکاوران پلیس، دو تن از اعضای این باند بزرگ به هلاکت رسیده و دو قاچاقچی حرفه ای و سابقه دار نیز دستگیر شدند که ماموران در بازرسی از خودروهای قاچاقچیان یک تن و شش کیلو تریاک، سه قبضه سلاح و مقادیر متنابهی مهمات مربوطه را کشف کردند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با اشاره به اجرای یک عملیات موفق پلیسی دیگر در شهرستان خاش افزود: در تعاقب اقدامات شبانه روزی ماموران انتظامی شهرستان های "خاش" و "زاهدان" یک باند مسلح قاچاق مواد مخدر شناسایی شد که پس از هفته ها اقدامات تخصصی و اطلاعاتی چهار دستگاه خودرو سبک متعلق به اعضای این باند در محورهای فرعی شهرستان خاش به طور نامحسوس تحت نظر قرار گرفت.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: قاچاقچیان مسلح پس از ورود به منطقه کمین تیم های عملیاتی پلیس با آنها به صورت مسلحانه درگیر شدند و ماموران پلیس در این عملیات ضمن دستگیری دو قاچاقچی حرفه ای، یک تن و دو کیلو تریاک و ۶۱۷ کیلو حشیش را به همراه یک قبضه سلاح کلاش و مهمات مربوطه کشف کردند.