شلیک موشک بالستیک به مزدوران/حمله به مواضع سعودی در نجران و جیزان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن شامگاه سه شنبه یک موشک بالستیک از نوع «زلزال۱» را به تجمعات مزدوران سعودی در شمال صحرای میدی شلیک کرد.

همچنین در درگیری میان نیروهای یمنی و مزدوران سعودی در بخش های صاله و الصلو واقع در استان تعز یمن دو نفر از مزدوران کشته شدند.

از سوی دیگر یگان موشکی و توپخانه ای نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع و تجمعات نظامیان سعودی در نجران و جیزان واقع در جنوب عربستان را هدف قرار دادند.

یک منبع نظامی اعلام کرد که یگان پشتیبانی توپخانه ای نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع نظامی الفواز و خلف الشبکه در نجران را با چندین موشک کاتیوشا بمباران کرده و تلفات مستقیمی را به آنها وارد کردند.

نیروهای یمنی همچنین تجمع نظامیان سعودی در شمال پایگاه الطلعه در همین بخش را هدف قرار دادند.

منبع نظامی مذکور افزود که نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن پایگاه سعودی المتنزه و سکوهای توپخانه در دو پایگاه نظامی الخشل و الزبرات واقع در جیزان را هدف حمله قرار دادند.