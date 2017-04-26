سناتور روس: انگلیس با خطر «محو شدن از نقشه جهان» روبرو است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، معاون رئیس کمیته مجلس سنای روسیه می گوید که آمادگی انگلیس برای اجرای یک حمله هسته ای پیش دستانه «در شرایط فوق العاده»، با خطر «محو شدن از نقشه جهان» همراه است.

«فرانتس کلینتسویچ» در صفحه فیسبوک خود نوشت: «اظهارات روز گذشته وزیر دفاع انگلیس در خصوص آمادگی لندن برای انجام حمله هسته ای پیش دستانه، واکنشی تند را ایجاب می کند. در بهترین حالت، این اظهارات ممکن است به منزله عنصری از یک جنگ روانی تلقی شود».

این سناتور روس که از اعضای «کمیته دفاع و امنیت» شورای فدراسیون روسیه است، در ادامه می نویسد: «حال یک پرسش مطرح می شود: چه کشوری هدف ابتدایی انگلیس [برای حمله هسته ای پیشدستانه] خواهد بود؟»

کلینتسویچ معتقد است که «در صورت آغاز حمله هسته ای از جانب انگلیس، این کشور- که از وسعت چندانی برخوردار نیست- در صورت حمله هسته ای متقابل، از نقشه جهان محو خواهد شد».

وی در ادامه می افزاید: «در صورتیکه کشور مورد حمله یک کشور غیرهسته ای باشد، حمله هسته ای پیشدستانه انگلیس یادآور حمله هسته ای آمریکا به هیروشیما و ناکازاکی ژاپن خواهد بود».

گفتنی است که این اظهارات سناتور روس در واکنش به سخنان «مایکل فالون» وزیر دفاع انگلیس مطرح شد که از آماده شدن دولت محافظه کار این کشور جهت اجرای یک حمله هسته ای پیش دستانه علیه دشمنان خبر داد.

فالون در گفتگو با شبکه بی بی سی گفت: « ما کاملاً روشن ساختیم که تحت شرایط بغرنج نمی توانید کاربرد تسلیحات هسته ای را به عنوان ضربه اول غیرمحتمل بدانید».

او در پاسخ به این پرسش که منظور از شرایط بغرنج چیست، گفت: «بهتر است که [این شرایط] تصریح و تشریح نشود؛ چرا که این موضوع می تواند باعث آسودگی دشمنان ما و کاهش اعتبار اقدامات بازدارنده شود».

فالون در ادامه افزود: «تمام نکته بازدارندگی آن است که باید در اذهان کسانی که ممکن است به فکر استفاده از تسلیحات علیه این کشور بیفتند؛ ابهام و عدم قطعیت بوجود آورد».

سخنگوی رسمی نخست وزیر انگلیس در واکنش به سخنان فالون اعلام کرد که «دلیلی برای مخالفت با اظهارات وزیر دفاع وجود ندارد».