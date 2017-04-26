رحیم سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: تاکسی‌های گردشگری این قابلیت را دارند که اماکن تاریخی، تفریحی، اقامتی و گردشگری سطح شهر را معرفی کنند.

وی افزود: تاکسی‌های گردشگری به تبلت مجهز می‌شوند تا به محض رسیدن در مقابل یک مکان گردشگری اطلاعات جامع و مفیدی از خصوصیات آن مکان در اختیار مسافران قرار دهند.

مدیرعامل تاکسی‌رانی شهرداری اردبیل افزود: در این طرح مکان‌های تاریخی و میراثی به صورت آزاد و مکان‌هایی اقامتی و رستوران‌ها در قالب قرارداد با بخش خصوصی معرفی خواهد شد.

به گفته سعیدی این اقدام می‌تواند راهنمایی مناسبی برای مسافران شهر اردبیل فراهم سازد و از سویی مکان‌های تاریخی و تفریحی به صورت گسترده معرفی شود.

وی با اشاره به اجرای این طرح به صورت پایلوت در فرودگاه اردبیل ادامه داد: در ادامه طرح در کل شهر اردبیل اجرا خواهد شد.