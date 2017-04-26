نمایندگان مجلس تغییر قطب کنکور اردبیل را پیگیری کنند

علی ورودی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: با وجود درخواست مسئولان ارشد استان مبنی بر تغییر قطب کنکور اردبیل، فعلاً این مهم محقق نشده است.
وی افزود: قطب فعلی کنکور یکی از عوامل افزایش رتبه داوطلبان است و متأسفانه داوطلبان علاقهمند به انتخاب برخی شهرهای هم قطب جهت ادامه تحصیل نیستند.
معاون متوسطه آموزشوپرورش استان تأکید کرد: این موضوع موجب شده نسبت به استانهای دیگر شانس قبولی داوطلبان استان کاهش یابد.
وی با بیان اینکه در کنکور سال گذشته ۸۰ درصد داوطلبان استان پشتکنکوری بودند، اضافه کرد: انتظار میرود با تغییر قطب بتوان انتخاب دانش آموزان را تسهیل کرد.
ورودی همچنین به ضرورت ایجاد رشتههای پرطرفدار دانشگاهی در اردبیل اشاره کرد و گفت: با وجود تأکیدات تنها رشته حقوق ایجاد شده است.
معاون متوسطه آموزشوپرورش استان متذکر شد: نبود رشتههای پرطرفدار نیز یکی از دلایل پشتکنکوری دانش آموزان است و این در حالی است که در دانشگاههای سراسری برخی رشتهها به مانند سابق مورد استقبال قرار نمیگیرند.
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