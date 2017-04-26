  1. استانها
  2. مازندران
۶ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۸:۳۴

دبیر هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراها خبر داد:

صلاحیت ۲۰۰ داوطلب انتخابات شوراهای در مازندران احراز نشد

صلاحیت ۲۰۰ داوطلب انتخابات شوراهای در مازندران احراز نشد

ساری - دبیر هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی مازندران گفت: ۲۰۰ داوطلب انتخابات شوراها در هیئت اجرایی و نظارت رد صلاحیت شدند.

نوروز احسانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سه روز گذشته شکایت ۱۸۴ کاندیدای رد صلاحیت شده ثبت شد گفت: ۲۰۰ کاندیدای انتخابات شورای شهرهای مازندران در هیات اجرایی و نظارت رد صلاحیت شدند.

وی با اشاره به اینکه کاندیداهای رد صلاحیت شده شورای شهر تا امروز فرصت ثبت شکایت دارند افزد: تا همین زمان کاندیداهای رد صلاحیت شده روستاها نیز می توانند با حضور در فرمانداری ها شکایت خود را ثبت کنند.

بیش از ۱۸ هزار داوطلب برای پنجمین دوره انتخابات شوراها در مازندران ثبت نام کردند که بیش از ۵۰۰ داوطلب از ادامه رقابت ها انصراف داده اند.

کد مطلب 3962433

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها