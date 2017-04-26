صلاحیت ۲۰۰ داوطلب انتخابات شوراهای در مازندران احراز نشد

نوروز احسانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سه روز گذشته شکایت ۱۸۴ کاندیدای رد صلاحیت شده ثبت شد گفت: ۲۰۰ کاندیدای انتخابات شورای شهرهای مازندران در هیات اجرایی و نظارت رد صلاحیت شدند.
وی با اشاره به اینکه کاندیداهای رد صلاحیت شده شورای شهر تا امروز فرصت ثبت شکایت دارند افزد: تا همین زمان کاندیداهای رد صلاحیت شده روستاها نیز می توانند با حضور در فرمانداری ها شکایت خود را ثبت کنند.
بیش از ۱۸ هزار داوطلب برای پنجمین دوره انتخابات شوراها در مازندران ثبت نام کردند که بیش از ۵۰۰ داوطلب از ادامه رقابت ها انصراف داده اند.
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