۶ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۸:۴۱

به مناسبت عید مبعث حضرت رسول اکرم(ص)؛

همایش تجلیل از پیشکسوتان دو و میدانی کرمانشاه برگزار شد

کرمانشاه- همایش تجلیل از مقام پیشکسوتان عرصه دو و میدانی کرمانشاه در مجموعه آزادی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بزرگداشت و تجلیل از پیشکسوتان عرصه دو و میدانی کرمانشاه به همت هیئت دو و میدانی این شهرستان در مجموعه آزادی برگزار شد.

این همایش به مناسبت عید بزرگ مبعث پیامبر اکرم(ص) و گرامیداشت هفته معلم با حضور بیش از ۷۰ نفر از پیشکسوتان ورزش دو و میدانی کرمانشاه برگزار شد.

شرکت کنندگان در این همایش در اقدامی نمادین مسافت ۲ کیلومتری  را دویدند و مورد تقدیر و سپاس قرار گرفتند.

همچنین تعدادی از معلمان آموزش و پرورش که همکاری موثر و مطلوب با هیئت دوومیدانی شهرستان کرمانشاه بعمل آوردند و نیز ۳ نفر از قهرمانان ملی مورد تقدیر و سپاس قرار گرفتند.

در اقدامی نمادین با هدف آشنایی بیشتر نسل جوان با  پیشکسوتان نام آور  و قهرمانان، تصاویری پیشکسوتان و قهرمانان دو و میدانی در دفتر هیئت شهرستان نصب شد.

