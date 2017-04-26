به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره رقابت‌های کشتی پهلوانی قهرمانی اروپا همزمان با مسابقات قهرمانی بزرگسالان اروپا با حضور ۱۸ کشور روز ۱۰ اردیبهشت ماه در شهر نویساد صربستان برگزار خواهد شد. این رقابتها با شرکت کشورهای روسیه، آذربایجان، اوکراین، گرجستان، بلاروس، مجارستان، ارمنستان، آلمان، هلند، اسپانیا، استونی، لهستان، بلغارستان، فرانسه، یونان، مقدونیه، لتونی و مولداوی، در اوزان ۸۰، ۹۰، ۱۰۰ و ۱۰۰+ کیلوگرم برگزار و مراسم وزن کشی این مسابقات نیز روز ۹ اردیبهشت ماه انجام می شود.

همچنین همزمان با رقابت‌های کشتی پهلوانی قهرمانی اروپا، دو کلینیک تشریح قوانین داوری و نحوه برگزاری مسابقات در روزهای ۸ و ۹ اردیبهشت ماه و پیش از این رقابت‌ها برگزار می‌شود.

کشتی پهلوانی در حال حاضر زیر نظر اتحادیه جهانی کشتی به عنوان یک فدراسیون المپیکی و همچنین تحت نظر کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) فعالیت می‌کند و بر همین اساس امسال نخستین دوره رقابت‌های قهرمانی اروپا زیر نظر اتحادیه جهانی برگزار می شود.

علیرضا حیدری به عنوان رئیس فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی و رئیس کمیته پهلوانی اتحادیه جهانی کشتی بر این رقابتها نظارت خواهد داشت.