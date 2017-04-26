سارقان احشام در شاهرود دستگیر شدند

سرهنگ محمد حداد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه با توجه به شکایت‌های مردمی مبنی بر سرقت احشام، یک تیم از کارآگاهان پلیس آگاهی مامور تحقیق در خصوص این سرقت‌ها شد و تاکید کرد: در تحقیقات پلیس مشخص شد سارقان از یکی از استان های جنوب غربی به استان سمنان مراجعه و اقدام به سرقت می کردند.

وی افزود: در نهایت بامداد امروز چهارشنبه ماموران پلیس آگاهی سمنان و شاهرود در یک عملیات مشترک با غافلگیری سارقان در یکی از محورهای مواصلاتی به خودروی سمند و کامیون حمل احشام سارقان دستور ایست دادند که در پی امتناع، با تیراندازی به موقع ماموران خودروی آنها متوقف، چهار نفر سارق دستگیر و ۲۰ راس گوسفند سرقت شده کشف و ضبط شد.

رییس پلیس آگاهی استان سمنان گفت: مردم می توانند هرگونه شکایت مشابه خود را با ناجا درمیان بگذارند.

حداد بیان داشت: با توجه به فرارسیدن فصل تابستان نیروی انتظامی در برخورد با مجرمان حوزه دام و کشاورزی اهتمام ویژه ای خواهد داشت.

وی تصریح کرد: تحقیقات از سارقان در پلیس آگاهی آغاز شده تا تعداد بیشتری از سرقت های احشام از این سارقان کشف شود.