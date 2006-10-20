عملكرد غيرتمندانه بازيكنان و هدايت خردمندانه مرفاوي عامل برتري استقلال بود/ هدف ما حضور در دو ميدان اصلي ليگ برتر و ليگ قهرمانان آسياست

مديرعامل جديد باشگاه استقلال با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" گفت: تيم استقلال در مصاف با ملوان بندرانزلي ارائه گرنمايشي قابل قبول بود و با هدايت صحيح كادر فني به نتيجه اي مطلوب دست يافت.

نجف نژاد با تاكيد برحمايت كامل از صمد مرفاوي درخصوص اظهارات اخيرش پيرامون تقويت كادر فني اذعان داشت: اولين اعتقاد من بر اين است كه شرايط را براي كادر فني به گونه اي فراهم آوريم كه بدون دغدغه و با آرامش فكري وارد ميدان شوند. تاكيد من براين است كه مسئولان باشگاه همچون ستادي مطمئن براي تيم باشند تا موجبات تشويش و دغدغه خاطر را ازآن دور كنند. اين اولين بعد تقويت كادر فني و مجموعه استقلال است و ازآن حمايت كامل خواهيم داشت. از ديد من صمد مرفاوي داراي قابليتهاي فني بالايي است و مي تواند در آينده حرفهاي زيادي براي گفتن داشته باشد.

وي با اشاره به تدوين برنامه اي كامل براي باشگاه استقلال عنوان داشت: بايد ابتدا وزن موجود باشگاه استقلال را به دست آوريم و پس از آن اقدام به گردآوري برنامه اي كامل كنيم. در حال حاضر اولين اولويت ما دو ميدان مهم ليگ برتر و ليگ قهرمانان آسيا است كه پيش روي تيم فوتبال استقلال است كه براي ما از اولويتهاي اصلي محسوب مي شود. پس از آن تاكيد بر تشكيل ستادي براي برطرف ساختن مشكلات وموانع پيش روي باشگاه و تيم فوتبال استقلال داريم كه ثمره آن كسب نتايج قابل قبول درآينده است.

مديرعامل جديد باشگاه استقلال تصريح كرد: موضوع مهم و قابل بحث ما تقويت و تحكيم تيمهاي پايه اي است كه به عنوان منبعي براي باشگاه و فوتبال كشور مي تواند مطرح باشد. باشگاه استقلال بنا دارد براي پاسخگويي به مطالبات به حق هوادارانش اقدام به تشكيل شوراي مشاوراني با بهره گيري از نظرات كارشناسان كند كه با شناخت و بررسي مشكلات باشگاه در جهت برطرف ساختن آن اهتمام ورزد.

وي در خاتمه تصميم گيري در خصوص انتخاب سخنگوي قطعي باشگاه و رسيدگي به درخواست استعفاي مسئولان اسبق باشگاه را به نزديك ترين جلسه هيات مديره موكول كرد.