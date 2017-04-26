حوزه علمیه تهران محقق پذیرش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه علمیه استان تهران، در آستانه گزینش متقاضیان ورود به حوزه علمیه برای سال تحصیلی ۹۷-۹۶، امور صیانتی حوزه علمیه استان تهران در نظر دارد برای اقدام جهادی و تسریع در روند گزینشی متقاضیان، از میان طلاب واجد شرایط، محقق پذیرش کند.

دارا بودن حداقل ۲۰ سال سن، پایه تحصیلی سوم به بالا، نداشتن سوابق سوء و تایید صلاحیت در مراحل بررسی صلاحیت و شرکت در دوره آموزشی از شرایط پذیرش محقق در حوزه علمیه استان تهران است.

متقاضیان باید مدارک ثبت نامی خود را تا ۳۱ اردیبهشت ماه به حوزه علمیه استان تهران ارسال کنند.