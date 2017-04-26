تولید مبلمان خانه با چاپگرهای سه بعدی در نیم ساعت!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، مبلمان خانگی که از این طریق تهیه می شود هم قیمت مناسب و نسبتا نازلی دارد و هم به شیوه های کاملا متنوع و خلاقانه ای قابل طراحی است.

ابداع این روش حاصل همکاری مشترک دانشگاه ام آی تی و طراحی به نام کریستوف گوبران است. کل فرایند صدور سفارش طراحی و تهیه مبلمان مدنظر از این طریق بیش از چند دقیقه به طول نمی انجامد.

تا پیش از این استفاده از چاپگرهای سه بعدی هم دارای محدودیت های خاص خود بود و تهیه یک ابزار یا محصول از این طریق مستلزم لایه بندی، پشتیبانی دستگاه از ساختار و مواد خاص و صرف زمانی طولانی بود. اما مدتی است که چاپگرهای سه بعدی منعطف تر و پرسرعت تر شده اند و در این چاپگر هم تهیه مبلمان در درون یک ماده ژل مانند صورت می گیرد.

پشتیبانی این چاپگر از فرایند تولید ۳۶۰ درجه باعث می شود فضایی سه بعدی برای طراحی محصول نهایی بدون هیچ گونه محدودیتی به وجود آید و در نتیجه فرایند چاپ با سرعت بالا صورت می گیرد.

به عنوان مثال با استفاده از این روش طراحی و تولید یک میز در عرض تنها ۲۸ دقیقه صورت گرفته و این در حالی است که چاپگرهای سه بعدی سنتی و اولیه برای این کار به ۵۰ ساعت زمان نیاز دارند. این فناوری فعلا در حال بهینه سازی است تا در زمان نه چندان دور به صورت تجاری مورد استفاده قرار بگیرد.