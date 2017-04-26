  1. استانها
  2. سمنان
۶ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۹:۵۱

استاد خارج از فقه حوزه علمیه تهران:

شناخت سیره پیامبر(ص) چراغ روشن هدایت است

شناخت سیره پیامبر(ص) چراغ روشن هدایت است

شاهرود - استاد خارج از فقه حوزه علمیه تهران گفت: شناخت گوشه ای از سیره پیامبر اسلام(ص) و ائمه اطهار (ع) به مثابه چراغ روشن هدایت در طول زندگی بشری و برهه های تاریک زمان و تاریخ است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله شیح حسن نمازی شامگاه سه شنبه در آئین نکوداشت مراجع و علمای شاهرودی، به میزبانی مسجد زینبیه این شهر، ضمن بیان اینکه امروزه شناخت سیره نبوی به ما درس زندگی می دهد، بیان داشت: مطالعه سبک زندگی نبوی و سیره رسول الله(ص) به ما درس بندگی و هدایت می دهد.

وی افزود: دنیا مانند ظلماتی است که با نور هدایت روشن می شود لیکن سیره اهل بیت(ع) به مثابه شمعی فروزان در زندگی کاربردی عملی دارد که باید به آن تکیه کرد.

استاد خارج از فقه حوزه علمیه تهران گفت: شناخت سیره اهل بیت(ع) و سبک زندگی رسول الله(ص) به مثابه فرصتی کوتاه در زندگی کوتاه ما است که چون ابری بهاری می گذرد و می رود لیکن باید قدردان این فرصت کوتاه زندگی باشیم.

آیت الله نمازی تاکید کرد: توکل به خداوند و توجه به عنایات امام زمان (عج) در زندگی گره گشای همه مشکلات در زندگی بشری است که باید در استفاده از این فرصت های طلایی پیشگام و از غافله غافلان دور بود.

وی افزود: حب الله نوری به منزله بندگی به انسان می تاباند که غافلان از این نور در گمراهی همیشگی حضور خواهند داشت مگر راه سعادت را که همانا روشن ترین راه است، انتخاب کنند.

استاد خارج از فقه حوزه علمیه تهران گفت: پیامبر(ص) در حالی آمدند که دنیا در جهالت و تاریکی وجود داشت لذا روشن کردن دنیا به نور بندگی عبودیت کاری بزرگ و شگرف بود که از شخصیت محمد(ص) بر آمد.

آیت الله نمازی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن گرامیداشت یاد علمای شاهرودی مانند آیت الله العظمی شاهرودی، مهدوی، امینی، اشرفی و ...، بیان داشت: باید قدردان علمایی باشیم که عمرشان را وقف ارتقای مسائل دینی و ترویج دین خدا می کنند.

وی افزود: عالمان دینی منشاء خیر و برکات فراوانی در جامعه هستند که باید قدردان آنها بود هرچند بهتر است این قدردانی ها در زمان حضور آنها صورت گیرد.

قرائت قرآن کریم، مداحی و مدیحه ثرایی در وصف رسول الله(ص) از دیگر برنامه های این مراسم معنوی بود.

کد مطلب 3962534

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها