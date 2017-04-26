شناخت سیره پیامبر(ص) چراغ روشن هدایت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله شیح حسن نمازی شامگاه سه شنبه در آئین نکوداشت مراجع و علمای شاهرودی، به میزبانی مسجد زینبیه این شهر، ضمن بیان اینکه امروزه شناخت سیره نبوی به ما درس زندگی می دهد، بیان داشت: مطالعه سبک زندگی نبوی و سیره رسول الله(ص) به ما درس بندگی و هدایت می دهد.

وی افزود: دنیا مانند ظلماتی است که با نور هدایت روشن می شود لیکن سیره اهل بیت(ع) به مثابه شمعی فروزان در زندگی کاربردی عملی دارد که باید به آن تکیه کرد.

استاد خارج از فقه حوزه علمیه تهران گفت: شناخت سیره اهل بیت(ع) و سبک زندگی رسول الله(ص) به مثابه فرصتی کوتاه در زندگی کوتاه ما است که چون ابری بهاری می گذرد و می رود لیکن باید قدردان این فرصت کوتاه زندگی باشیم.

آیت الله نمازی تاکید کرد: توکل به خداوند و توجه به عنایات امام زمان (عج) در زندگی گره گشای همه مشکلات در زندگی بشری است که باید در استفاده از این فرصت های طلایی پیشگام و از غافله غافلان دور بود.

وی افزود: حب الله نوری به منزله بندگی به انسان می تاباند که غافلان از این نور در گمراهی همیشگی حضور خواهند داشت مگر راه سعادت را که همانا روشن ترین راه است، انتخاب کنند.

استاد خارج از فقه حوزه علمیه تهران گفت: پیامبر(ص) در حالی آمدند که دنیا در جهالت و تاریکی وجود داشت لذا روشن کردن دنیا به نور بندگی عبودیت کاری بزرگ و شگرف بود که از شخصیت محمد(ص) بر آمد.

آیت الله نمازی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن گرامیداشت یاد علمای شاهرودی مانند آیت الله العظمی شاهرودی، مهدوی، امینی، اشرفی و ...، بیان داشت: باید قدردان علمایی باشیم که عمرشان را وقف ارتقای مسائل دینی و ترویج دین خدا می کنند.

وی افزود: عالمان دینی منشاء خیر و برکات فراوانی در جامعه هستند که باید قدردان آنها بود هرچند بهتر است این قدردانی ها در زمان حضور آنها صورت گیرد.

قرائت قرآن کریم، مداحی و مدیحه ثرایی در وصف رسول الله(ص) از دیگر برنامه های این مراسم معنوی بود.