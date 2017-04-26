همایش سفیران سلامت در کنگان برگزار شد

محمد بازیاری در حاشیه این همایش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک مبعث حضرت محمد(ص) اظهار داشت: گسترش سفیران سلامت در شهرستان برای ارائه مسائل بهداشتی و فرهنگ سازی در خانواده‌ها در دستور کار قرار دارد.

محمد بازیاری تصریح کرد: ارتقای وضعیت سلامت، آموزش مفاهیم سلامت، توانمندسازی افراد و توسعه خودمراقبتی نیز از دیگر وظایف سفیران به‌عنوان نگهبانان سلامت در جامعه است.

متخصص اعصاب و روان نیز در این همایش با اشاره به اینکه موضوع سلامت یکی از مباحث مهم و حیاتی یک جامعه است که همه ما نیز بر اهمیت آن آشنا هستیم، اظهار کرد: داشتن رفاه مادی بدون سلامتی روحی و جسمی خوشبختی به همراه ندارد.

دکتر سعید گران‌پی گفت: مردم کمتر به بحث پیشگیری و بهداشت اهمیت می‌دهند و تا زمانی که نعمت سلامتی را از دست نداده‌اند به سلامت خود توجهی ندارند.

قرائت پیمان‌نامه سفیران سلامت توسط یکی از سفیران، اجرای موسیقی و مسابقه با اهدای جوایز به شرکت‌کنندگان و فعالان عرصه بهداشت از دیگر برنامه‌های این همایش بود.