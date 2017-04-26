کاهش ۱۰ درجه ای دمای خراسان جنوبی/ وزش شدید باد در استان

علیرضا خندان رو در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی روزهای پایانی هفته جاری، دمای هوای خراسان جنوبی بین هفت تا ۱۰ درجه کاهش می یابد.

وی با اشاره به وضعیت جوی هوای استان طی ۲۴ ساعت آینده بیان کرد: آسمانی نیمه ابری گاهی با افزایش ابر را برای استان پیش بینی می کنیم.

خندان رو ادامه داد: همچنین احتمال وقوع بارش خفیف برای برخی نقاط خراسان جنوبی اعم از بشرویه، سرایان، فردوس و سربیشه پیش بینی می شود.

وی از وزش باد شدید همراه با گرد و خاک طی ۲۴ ساعت آینده خبر داد و گفت: به بهره برداران بخش کشاورزی توصیه می شود از محلول پاشی و سم پاشی مزاره و باغ های خود خودداری کنند.

مدیر کل هواشناسی خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین این بهره برداران باید برای استحکام بخش گلخانه ها اقدام کنند.

خندان رو با اشاره به وضعیت دمایی خراسان جنوبی طی ۲۴ ساعت گذشته بیان کرد: شهرستان سربیشه با پنج درجه سانتی گراد سردترین و شهرستان طبس با ۲۷ درجه سانتی گراد گرم ترین مناطق بوده اند.

وی دمای فعلی بیرجند را ۲۲ درجه سانتی گراد دانست و گفت: دمای هوا در مرکز استان نسبت به روز گذشته چهار درجه کاهش داشته است.