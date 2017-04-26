سلامت جسم و روان از شاخص های توسعه یافتگی جوامع است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش کردستان، رشید قربانی در آئین اختتامیه جشنواره سفیران سلامت و گرامیداشت هفته سلامت یکی از سیاست های وزارت آموزش و پرورش را توجه به سلامت جسم و روان دانش آموزان دانست و گفت: یکی از ساحت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ساحت تربیت زیستی و بدنی است.

قربانی نهادینه سازی فرهنگ توجه به جسم و روان دانش آموزان را از رسالت های سفیران و مراقبین سلامت مدارس عنوان کرد و از آنان خواست که همواره با پیام رسانی و آگاهی بخشی خود اثر گذاری مثبتی بر جسم و روان آنان ایجاد نمایند.

وی با بیان اینکه در آموزه های دینی و علوم قرآنی سلامت و امنیت اساس زندگی سالم برای هر فرد می باشد، گفت: علم باید در خدمت سلامت جسم و روان و دین و معنویت باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با تاکید بر اینکه خود افراد عامل ایجاد آرامش روانی و سلامت و نشاط روحی خود هستند، گفت: همه افراد جامعه باید با حفظ آرامش روانی و نگرش مثبت به قضایا و خوش بینانه نگاه کردن به امور، دست به دست هم داده و زمینه ایجاد آرامش افراد جامعه را فراهم آوریم.

وی در پایان با بیان این مطلب که آرامش روانی می تواند بسیاری از آسیب های اجتماعی را کاهش دهد، بیان کرد: سفیران سلامت در مدارس باید هم زمینه را برای استفاده از فضای سالم و هم زمینه آرامش روانی را فراهم کنند.

افشین خوش گوار معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان هم در این مراسم، توجه به دو بعد سلامت روانی و جسمانی افراد در جامعه را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانست و گفت: در صورت تامین هر دو بعد می توان به سلامت جامعه و افراد آن امیدوار بود.

وی با بیان اینکه برنامه سفیران سلامت از برنامه های محوری حوزه سلامت در آموزش و پرورش می باشد، گفت: این طرح با همکاری دانشگاه علوم پزشکی در تمام مدارس دوره ابتدایی و متوسطه اول و دوم سطح استان اجرایی می شود.

خوش گوار استفاده از ظرفیت خود دانش آموزان در انتقال مفاهیم فرهنگ تغذیه سالم، تشویق دانش آموزان به ورزش و تحرک بدنی، حفظ محیط زیست، خود مراقبتی، بهداشت فردی و پیشگیری از بیماری های واگیردار و غیر واگیردار را از اهداف برنامه سفیران سلامت برشمرد.

وی افزود: در این طرح ابتدا مراقبین سلامت و مدیران مدارس مجری تحت آموزش دوره های ضمن خدمت قرار می گیرند سپس آن ها موضوعات مد نظر را در ۸ محور به دانش آموزان انتقال داده و دانش آموزان نیز به سایر همکلاسی ها و افراد خانواده تسری می دهند.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش کردستان با بیان اینکه امسال در مجموع بالغ بر ۲۸ هزار دانش آموز استان معادل ۱۰ درصد تحت پوشش برنامه سفیران سلامت قرار گرفته اند، گفت: امسال جشنواره سفیران سلامت برای اولین بار در چهار سطح آموزشگاهی ، منطقه ایی، استانی و کشوری برگزار می شود و دانش آموزان آثار خود را در قالب نقاشی، روزنامه دیواری، انشا و مقاله نویسی تهیه و تولید کرده اند.