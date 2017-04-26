۱۰ زندانی کرمانی از اعدام رهایی یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، یدالله موحد در تشریح این خبر اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب به مناسبت فرا رسیدن مبعث پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) با پیشنهاد عفو، تخفیف یا تبدیل مجازات ۵۹۳ نفر از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند که ۱۰ مورد از آنها مربوط به استان کرمان است.

رئیس شورای قضائی استان کرمان اعلام داشت: با اعمال این عفو ۱۰ نفر مجازات اعدامشان با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شده است.

وی ابراز داشت: پنج نفر از این کسانی که مورد عفو قرار گرفته اند زن و پنج نفر دیگر مرد بوده اند و تمامی جرائم متهمان در حوزه مواد مخدر است.

شایان ذکر است؛ استان کرمان بدلیل موقعیت جغرافیایی وهمجواری با استان های هم مرز با کشورهای افغانستان و پاکستان محل ترانزیت موادمخدر به سایر استان های کشور است و دستگاه های انتظامی وامنیتی استان کرمان همواره در خاکریز مقدم مبازه با مواد مخدر بوده اند.