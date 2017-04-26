نخستین صفحه نمایش ال ای دی متحرک دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، تاکنون صفحات نمایش ال ای دی در ویترین مغازه ها تا چرخ های دوچرخه به کارگرفته شده اند. اما اکنون Docomo NTT یکی از اپراتورهای موبایل ژاپن از این فناوری در نوعی وسیله متحرک هوایی استفاده کرده است!

این شرکت در حقیقت نخستین پهپاد مجهز به صفحه نمایش کروی ال ای دی جهان را ساخته است.

این وسیله کوادکوپتری محصور در چارچوبی کروی شکل با قطر۸۸ سانتی متر است که تصاویر را در ۸ صفحه نمایش عمودی ال ای دی نمایش می دهد. از سوی دیگر این صفحات به طور افقی و با سرعت زیادی می چرخند.

همزمان با چرخیدن صفحات، چراغ های ال ای دی روشن و خاموش می شوند و یک صفحه نمایش بزرگتر با ارتفاع ۱۴۴ و محیط ۱۳۶ پیکسل می سازند.

وزن این صفحه نمایش ۳.۴ کیلوگرم است و به گفته شرکت سازنده این پهپاد قدرت مانور بسیاری دارد. به همین دلیل می توان از آن در رویدادهایی که در فضای بسته یا روباز برگزار می شوند، استفاده کرد.