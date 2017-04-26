الهام برنا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آلودگی هوای لرستان به دلیل ورود ریزگردهای عربی به استان اظهار داشت: هم اکنون هوای شهرهای پلدختر، کوهدشت و خرم آباد ناسالم است.

وی گفت: میزان آلودگی هوا در این شهرها سه برابر حد مجاز است.

معاون محیط زیست لرستان همچنین از آلودگی هوای شهرهای دورود، بروجرد و ازنا خبر داد و گفت: هم اکنون بر اساس اعلام کارشناسان هوای این شهرها نیز ناسالم گزارش شده است.

برنا همچنین میزان آلودگی هوای این شهرها را دو برابر حد مجاز عنوان کرد.

وی از شهروندان به علت آلودگی هوا و میزان غلظت آلاینده ها به خصوص کودکان و نوجوانان خواست از تردد غیر ضروری در محیط بیرون از منزل خوداری کنند و گفت: بیماران قلبی و ریوی ضمن مصرف به موقع داروهای خود به هیچ وجه در معرض هوای بیرون قرار نگیرند و از منزل تا بر طرف شدن کامل آلودگی هوا بیرون نیایند.

برنا تصریح کرد: همچنین افراد عادی در صورت داشتن کار ضروری و نیاز به خروج از منزل به طور حتم از ماسک استاندار استفاده کنند و ورزشکاران نیز از حرکات ورزشی در فضای بیرون به طور جدی خوداری کنند و در فضاهای بسته به فعالیتهای ورزشی خود بپردازند.