به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن رضوی در جلسه کانون هم‌اندیشی تعالی و توسعه استان قم با اشاره به اهمیت مسئله اقتصاد در دنیای امروز اظهار داشت: اگر نگاهی آسیب‌شناسانه به عرصه اقتصاد در کشور داشته باشیم به این موضوع می‌رسیم که تمام نقایص و تمام نقطه قوت‌های ما به نیروی انسانی بر می‌گردد.

وی با اشاره به اینکه در کشور به جز دهه ۶۰ مسئله نیروی انسانی چندان پررنگ نبوده و فردگرایی رواج داشته، گفت: کشورهای مشابه ما بر نیروی انسانی و منابع اندک خود حساب باز کرده‌اند و در طول زمان زودتر از زمان تعیین شده به اهداف خودشان بر اساس این ظرفیت‌ها رسیده‌اند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم پاشنه آشیل عرصه مدیریت اقتصادی در استان قم را هم شخص‌محور بودن می‌داند و می‌گوید: اکثر تصمیم‌های گرفته شده در استان قم حتی گروه محور نبوده بلکه به سلایق شخصی باز می‌گردد.

وی افزود: در دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ افرادی در قم حاکم بودند که اصلاً صنعت را قبول نداشتند. در دهه‌های بعد نگاه تغییر کرد اما صنایع آلاینده فراوانی در مجموعه استان شکل گرفته‌اند که می‌بینیم غیر از مشکلات برای ما نفعی ندارند.

۵۵ درصد اقتصاد قم خدماتی است

رضوی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۵۵ درصد اقتصاد استان قم خدماتی است و صنعت در درجه سوم قرار دارد گفت: دومین عنصر اقتصادی در استان قم صنعت ساختمان است که بر اساس آمار در یک دهه گذشته در این زمینه جهش داشتیم و الان قم رتبه چهارم آپارتمان‌نشینی در کشور را دارد.

وی افزود: در این میان عرصه‌هایی مانند گردشگری، معاون، تولید محتوا، آی تی و اقتصاد دیجیتال عرصه‌هایی هستند که به آن‌ها بی‌توجه بوده‌ایم و اتفاقاً در این حوزه‌ها ظرفیت‌های خوبی داریم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم گفت: در دنیا اقتصاد دیجیتال اعداد و ارقام چند میلیاردی وجود دارد اما در کشورمان به میلیون دلار هم نرسیده‌ایم. بیشترین دانشجویان بیکار ما در حوزه آی تی تحصیل کرده‌اند چراکه در این زمینه برنامه نداشتیم.

وی با اشاره به اینکه در کشور در عرصه اقتصاد سینوسی عمل شده و برنامه‌های توسعه کمتر از ۳۰ درصد تحقق داشته‌اند گفت: پیش از انقلاب کشور برنامه‌محورتر بود اما برنامه‌های پیش از انقلاب هم ایرادات خود را داشته و به نیازهای جامعه و توده مردم برنمی‌گشته است و بر اساس پروژه‌هایی بوده که نفع آن را بیشتر خارجی‌ها می‌بردند.

رضوی با اشاره به اینکه مطابق برنامه ششم توسعه قرار بوده سالی ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور صورت بگیرد اظهار کرد: این ارقام هنوز محقق نشده و به همین دلیل است که مقام معظم رهبری می‌گویند اقتصاد باید اولویت فوری کشور باشد.

هدر دادن بیت المال در منوریل

وی معضل دیگر اقدامات در استان قم را عدم توجه درست به توسعه زیرساخت‌ها دانست و افزود: در مواردی پول‌هایی را هزینه زیرساخت‌ها کرده‌ایم اما زیرساخت‌هایی که در اولویت نبوده است. به عنوان مثال خط A مترو یا منوریل را کار کردیم که اولویت نیاز مردم نبود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم تصریح کرد: بعد که نگاه می‌کنیم هزار میلیارد تومان هزینه کرده‌ایم در حالی‌که اگر این هزار میلیارد تومان را درست خرج کرده بودیم می‌توانستیم بسیار بهتر بهره‌برداری کنیم.

وی افزود: برای منوریل قم تا کنون حداقل ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده و نیاز به ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر هم دارد اما سرمایه‌گذار حاضر نیست حتی رایگان این پروژه را قبول کند.

رضوی اظهار داشت: در بخش آب هم پروژه‌هایی اجرا شده که اگر نمی‌شد بهتر بود. سدهایی ساخته شده که شبکه سازی آن انجام نشده بود.

وی با اشاره به اینکه در عرصه اقتصاد همه باید به میدان بیایند گفت: یک آسیب مهم این است که آدم‌های توانمند را در جاهایی که باید باشند نگذاشتیم والان هم نمی‌گذاریم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم با اشاره به کم کاری صورت گرفته در حوزه فرهنگ‌سازی در عرصه اقتصاد مقاومتی ادامه داد: مجموعه‌های فرهنگی ما ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته هزینه جاری داشته‌اند که هزینه دو ماه یارانه کل کشور است و یک سوم از این مبلغ به استان ما می‌آید اما بازخورد این عدد و رقم آنطور که باید نیست.

مشکل قوانین ناکارآمد

وی مشکل دیگر را ناکارآمد بودن قوانین دانست و گفت: قوانین ما غالباً برای پیش از انقلاب است. اکثر قوانین ما که در آن به مشکل برخورده‌ایم مربوط به دهه ۶۰ و پیش از آن است؛ مثلاً قانون آب به سال ۶۱ برمی‌گردد در حالی‌که شرایط آبی کشور از آن موقع کاملاً تغییر کرده است.

رضوی با اشاره به سخن مقام معظم رهبری درباره اینکه تولید ملی و داخلی باید کلید واژه باشد تصریح کرد: غالب تولید کننده‌های ما می‌گویند دولتی‌ها به دنبال سختگیری به تولید کننده هستند. تولید ما به دلیل عدم همراهی بانک‌ها گران درمی‌اید و قابل رقابت نیست و این‌ها موجب شده صادرات غیر نفتی ما به شدت رو به کاهش باشد.

وی با اشاره به اینکه مهم‌ترین نکته این است که مردم را در تولید و اقتصاد شریک کنیم افزود: واقعیت این است که در دوران سخت از مردم استفاده کردیم اما در دوران شکوفایی اقتصادی خواص حاکم شدند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم ابراز کرد: در سال‌های پس از انقلاب باید کاری می‌کردیم که هر خانه یک کارگاه شود و مردم در تولید اقتصاد شریک باشند.

وی با اشاره به اینکه افتخار استفاده از مصرف داخلی با کیفیت باید شعار شود گفت: نکته مهم دیگر این است که مبارزه جدی با باندهای قاچاق باید در دستور کار قرار بگیرد.

رضوی با اشاره به اینکه تا ۵۰ میلیارد دلار برای ارقام قاچاق در کشور ذکر می‌شود تاکید کرد: در یک اقتصاد سالم این اعداد و ارقام نباید حداقل بیش از ۵ درصد باشد.

نگاه تازه به نیروی انسانی

وی معتقد است برای تحول عرصه اقتصاد در استان قم باید به مسائلی ماننده بهره‌وری، مقابله با بروکراسی اداری، شکل‌دهی به پنجره واحد اقتصادی، نظام پایش و پاسخگویی بیشتر توجه کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم با اشاره به اینکه به مقوله نیروی انسانی باید نگاه تازه‌ای انداخت افزود: هر کس در نظام اداری ما کمتر کار کرد با مشکلات کمتری رو به رو شد و کمتر پرونده برای او درست شد.

وی با اشاره به اینکه استان قم در دو سال گذشته در زمینه واگذاری پروژه‌ها به سرمایه‌گذار عملکرد خوبی نداشته اظهار داشت: برخی برخوردها با سرمایه‌گذار مانع از عملکرد مثبت در این زمینه است و باید نگاه مدیران به سرمایه‌گذار در استان قم تغییر کند.