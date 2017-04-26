یورش صهیونیستها به اردوگاه «بلاطه»/وقوع درگیری با فلسطینیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، نظامیان رژیم صهیونیستی به سیاست های خصمانه خود علیه فلسطینیان در اراضی اشغالی ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در همین راستا نظامیان صهیونیست به اردوگاه «بلاطه» واقع در شهر نابلس در کرانه باختری یورش بردند.

به دنبال این حمله، درگیری شدیدی میان صهیونیستها و شهروندان فلسطینی درگرفت.

طبق اعلام رسانه های عربی، صهیونیستها در جریان این درگیری فلسطینیان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

گفتنی است، طی هفته های اخیر اقدامات خصمانه صهیونیستها علیه فلسطینیان در کرانه باختری و قدس اشغالی تشدید شده است.