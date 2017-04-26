نخستین سینمای مطبوعاتی کشور در ساختمان «خبر جنوب» افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این سینما پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم، به امکانات روز مجهز شده است. براین اساس در حال حاضر ساختمان مرکزی روزنامه «خبرجنوب»، یکی از به روزترین و متفاوت ترین سینماهای شهر شیراز را در خود جای داده است.

در ابتدای مراسم افتتاح «سینما خبر» که با نمایش فیلم محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی همراه بود، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با اشاره به روز مبعث پیامبر گرامی اسلام(ص) بر این نکته تاکید کرد که هیچ گاه و در هیچ زمانی، کتاب و قلم، اعجاز یک پیامبر نبوده و دین اسلام به «ن والقلم» و کتابت مفتخر است.

بهزاد مریدی با بیان اینکه حضور در جمع اصحاب رسانه و فعالان حوزه اطلاع رسانی -که کار و هنرشان مبتنی بر قلم و کتابت است- مایه مباهات می باشد، به آغاز به کار «سینماخبر» نیز اشاره و خاطرنشان کرد: این یکی از واقعیت های پذیرفته شده جوامع امروز است که سینما هیچ وقت از رونق نمی افتد و همیشه جذابیت و مخاطب خود را حفظ می کند.

وی با تاکید بر اینکه جهان امروز به این نتیجه رسیده که لذت و شعفی خاص در باهم بودن وجود دارد، تصریح کرد: سینما این تجربه را به ما هدیه می کند که با هم بخندیم، با هم گریه کنیم و با هم به دنیای زیبای یک فیلم اندیشه کنیم.

این مقام فرهنگی استان در ادامه سخنان خود به افزایش ظرفیت و تعداد سینماهای فارس در 3 سال گذشته نیز اشاره کرد و گفت: خوشبختانه شاهد اتفاقات خوبی در حوزه سینما بودیم و امروز می توانیم بگوییم با تلاش های انجام شده در سطح خرد و کلان، کلیه سینماهای کشور دیجیتال شده است و بسیاری از سالن های نمایش می توانند به صورت همزمان فیلم های مورد علاقه مردم را اکران کنند.

مریدی همچنین از طرح سینما سلام به عنوان یکی از طرح های قابل توجه در ایجاد عدالت فرهنگی یاد کرد و گفت: اجرای این طرح باعث شده تا در نقاط دور و نزدیک استان، همه مردم بدون تاخیر و همزمان با پایتخت، فیلم ببینند. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در ادامه به تشریح تفاوت «سینماخبر» با سایر سینماهای در دست افتتاح و یا افتتاح شده استان پرداخت و بیان داشت: «سینماخبر» با یک هدف زیبا و زیبنده شکل گرفته و آن این است که در راستای خدمت به اهل فرهنگ و هنر بنا شده است.

وی با بیان اینکه یکی از ویژگی های منحصربه فرد «سینماخبر»، بهره مندی از جامعه هدف مشخص است، اظهارداشت: جامعه هدف «سینماخبر»، فرهیختگان هستند و اینجا می تواند مأوایی برای فرهیختگان، اصحاب اندیشه، قلم، فکر، مدیران و مسئولان باشد. این مقام فرهنگی استان با تاکید بر اینکه گردهم آوردن فرهیختگان جامعه یکی از بی نظیرترین کارها و انتظاراتی است که از «سینماخبر» می رود، تصریح کرد: امیدوارم پس از شناسایی جامعه هدف این سینما، شاهد برگزاری جلسات نقد و بررسی فیلم ها با حضور سینماگران و منتقدان باشیم. مریدی در پایان سخنان خود از مدیرمسئول روزنامه «خبر» به عنوان کسی که مُبدع بسیاری از اتفاقات خوب در عرصه مطبوعات کشور بوده و هست، قدردانی کرد و گفت: تاسیس «موزه مطبوعات»، «کافه خبر»، «سینماخبر» و تهیه «اپلیکیشن خبر» از جمله اتفاقات مثبتی است که با پیگیری های حسین واحدی پور در فضای مطبوعاتی فارس و کشور رخ داده است.

رونمایی از اپلیکیشن خبر

روزنامه خبر جنوب همچنین در راستای حفظ و ارتقای مشتری مداری و جلب رضایت مخاطبانش، از نرم افزار جدید تلفن همراه خود با نام خبر رونمایی کرد. این برنامه خبری به روزترین خبرهای ایران و جهان را در زمینه های مختلف در کوتاه ترین زمان اطلاع رسانی کرده و پوشش می دهد.

اپلیکیشن خبر در بیش از 42 موضوع مختلف تولید محتوا می کند و از بهترین و کاملترین شیوه نمایش خبر بهره مند است. شایان ذکر است این اپلیکیشن توسط بخش تحقیق و توسعه نرم افزاری و IT روزنامه خبر جنوب طراحی و پیاده سازی شده است. این اپلیکیشن در مارکت های مایکت و گوگل پلی برای دانلود رایگان قرار داده شده است.