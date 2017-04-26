آغازتبلیغات نامزدها ازرسانه ملی/امروز؛ رئیسی، جهانگیری وهاشمی طبا

به گزارش خبرنگار مهر، پخش برنامه های تلویزیونی کاندیداهای انتخاباتی از رسانه ملی از امروز آغاز می شود.

براین اساس، در نخستین برنامه از رسانه ملی اسحاق جهانگیری از ساعت ۱۷:۳۰ از رادیو ایران به صورت متکلم الوحده با مردم صحبت کرده و برنامه‌های خود را بیان خواهد کرد.

پس از آن سیدمصطفی هاشمی‌طبا نامزد دیگر دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور در برنامه «با دوربین» از شبکه یک، به صورت متکلم الوحده با مردم صحبت خواهد کرد.

براساس این گزارش حجت الاسلام رئیسی نیز از ساعت ۲۲:۴۵ دقیقه امشب در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، به‌طور زنده به سوالات پاسخ خواهد داد.