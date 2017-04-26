سریعترین زمان رسیدن فوریت ها بر بالین بیمار در نرم کشوری را داریم

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام مقام امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته سلامت در محل سرسرای اجتماعات دانشکده علوم پزشکی آبادان برگزار شد، اظهار کرد: زمان رسیدن فوریت های دانشکده علوم پزشکی آبادان بر بالین بیمار به طور میانگین در شهر ۴.۲ دقیقه و در جاده ای ۱۰.۹ دقیقه بوده که اگر با میانگین کشوری که در بخش شهری ۱۰.۲ دقیقه و در جاده ای ۲۴ دقیقه است مقایسه کنیم رقم قابل قبول و استانداردی است و ما در این باره از نرم کشوری پیشی گرفته ایم.



وی افزود: سال گذشته حدود ۱۵ هزار ماموریت درون و برون شهری را به انجام رساندیم که حدود ۴۰ درصد از این ماموریت ها مربوط به تصادفات و حوادث ترافیکی بوده است.



وی در ادامه گفت: علاوه بر ماموریت هایی که جزء وظیفه ذاتی ما است، یکسری ماموریت ها در قالب پوشش برنامه های مناسبتی، مسابقات ورزشی و سفرهای مسئولان عالیرتبه نیز داشتیم که همگی با موفقیت به انجام رسیده است.



مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور چندین ماهه کاروان های راهیان نور در منطقه که از مهرماه هر سال تا اردیبهشت ماه سال بعد ادامه دارد و همچنین مسافران نورزی، تصریح کرد: کار خدمات رسانی به بیماران و مصدومان احتمالی راهیان نور و مسافران نوروزی به طور ۲۴ ساعته انجام شد.



وی همچنین با یادآوری حضور میلیونی زائران اربعین حسینی در منطقه و راه اندازی درمانگاه سیار در منطقه شلمچه بیان کرد: در اربعین سال گذشته حدود ۶۰ هزار نفر به این درمانگاه مراجعه کردند که مورد معاینه و درمان قرار گرفتند، در این درمانگاه چندین پزشک و پرستار به طور شبانه روزی به ویزیت رایگان مراجعان می پرداختند و داروهای مورد نیاز نیز به طور رایگان در اختیار زائران قرار می گرفت.



مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان اظهار کرد: با وجود حجم بالای کار در سال گذشته، تنها ۱۰ مورد شکایت داشتیم که طی بررسی های انجام شده به جز دو مورد، بقیه موارد بیشتر سوء تفاهم و عدم آگاهی به قوانین بوده و با دو مورد اشکال پیش آمده نیز به طور جدی برخورد کردیم.



وی توضیح داد: خوشبختانه انجام بازرسی ها و سرکشی ها از پایگاه های فوریت های پزشکی توسط اکیپ های بازرسی و اعلام کدهای سرکشی، ماموریت ها و زمان گرفته شده، سبب شده تا همکاران ما هوشیارتر و چابک تر عمل کنند تا ضمن کاهش آسیب ها، خدمات بهتر و بیشتری را به مردم ارائه کنند.



مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: سال گذشته ۴ پایگاه جدید اورژانس را راه اندازی کردیم که در این باره در کل کشور رتبه نخست را کسب کردیم.

وی با اشاره به تحویل گرفتن ۱۷ دستگاه آمبولانس که جزء مفاد تفاهمنامه منطقه آزاد اروند و وزارت بهداشت بودند در سال گذشته، افزود: با پیگیری های مجدد رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان ۱۰ دستگاه آمبولانس دیگر را نیز از طریق وزارت بهداشت جذب کردیم.



وی در پایان اظهار کرد: با استفاده از این آمبولانس ها توانستیم پایگاه های جدیدمان را راه اندازی کنیم ضمن آنکه برخی از پایگاه هایمان که دارای ماموریت های بالایی بودند به صورت دو کد در آمدند تا به این ترتیب زمان رسیدن بر بالین بیمار کاهش یابد. خوشبختانه با پیگیری های انجام شده توانستیم در زمینه تجهیزات پزشکی و رفاهی نیز به حد بالایی برسیم.