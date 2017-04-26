به گزارش خبرنگار مهر، دومین مرحله از مسابقات فوتبال لیگ دسته اول جوانان کشور از امروز در مشهد آغاز میشود و تیم فوتبال صبای قم در اولین گام تیمی را پیش روی خود میبیند که حریفی تکراری برای این تیم است.
تیمهای فوتبال جوانان صبای قم و شهید وفایی شیراز امروز در مشهد در نخستین دور از مرحله دوم لیگ دسته اول فوتبال جوانان برابر هم صف آرایی میکنند و شاگردان داوود عاصم آبادی در تیم صبای قم امیدوار به کسب نخستین ۳ امتیاز هستند.
صبا و شهید وفایی شیراز تیمهای بیگانهای با هم نیستند زیرا این ۲ تیم در مرحله گروهی نیز با هم هم گروه بودند و ۲ بار با هم رقابت کردند که بار اول در شیراز، تیم صبای قم موفق شد یک بر صفر حریف خود را شکست دهد و در بازی برگشت در ورزشگاه شهید حیدریان قم نیز این نتیجه تکرار شد.
به عبارت دیگر، این سومین رویارویی صبا و شهید وفایی در لیگ جوانان کشور در فصل ۹۶-۹۵ است و صبا امیدوار است با کسب امتیاز کامل این بازی، با انگیزه و روحیه ای بیشتر در انتظار ۴ حریف دیگر خود در مشهد باشد.
صبا پس از بازی امروز با حریف شیرازی آماده میشود تا روز پنج شنبه در دومین گام با دخانیات گیلان مسابقه دهد اما صبا در روز جمعه استراحت میکند و ۳ بازی بعدی خود را که مهمترین مسابقات صبا در این مرحله هستند به ترتیب برابر پدیده مشهد، ملوان انزلی و استقلال اهواز برگزار خواهد کرد.
تیم جوانان صبای قم در مرحله اول این رقابتها در گروهی ۶ تیمی حضور داشت که توانست پس از برگزاری ۱۰ بازی به عنوان تیم صدرنشین راهی دور دوم شود و مسابقات دور دوم به صورت تک بازی در مشهد انجام میشود و ۲ تیم به دور سوم صعود میکنند.
در مرحله دوم لیگ دسته اول فوتبال جوانان کشور؛
تیم شهید وفایی شیراز نخستین حریف صبای قم شد
قم - مرحله دوم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول جوانان کشور از امروز آغاز میشود و تیم شهید وفایی شیراز نخستین حریف صبای قم است.
به گزارش خبرنگار مهر، دومین مرحله از مسابقات فوتبال لیگ دسته اول جوانان کشور از امروز در مشهد آغاز میشود و تیم فوتبال صبای قم در اولین گام تیمی را پیش روی خود میبیند که حریفی تکراری برای این تیم است.
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