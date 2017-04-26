  1. استانها
  2. تهران
۶ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۱۶

همزمان با آغاز هفته کار و کارگر؛

وزیر کار با آرمان های امام راحل( ره) تجدید پیمان کرد

وزیر کار با آرمان های امام راحل( ره) تجدید پیمان کرد

ری- همزمان با آغاز هفته کار و کارگر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در حرم مطهر حضرت امام( ره) با آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی تجدید پیمان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه و همزمان با آغاز هفته کار و کاگر، علی ربیعی در حالی که توسط مدیران تشکل های کارگری و معاونین این وزارتخانه همراهی می شد با حضور در حرم مطهر حضرت امام( ره) با آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تجدید پیمان کرد.

وی همچنین با نثار گل و فاتحه به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ادای احترام کرد.

بر اساس این گزارش، هفته کارگر از ۵ اردیبهشت آغاز شده و تا یازدهم ادامه دارد.

علی ربیعی در راستای برنامه های هفته کار و کارگر، همچنین روز گذشته با حضور در شهرستان اسلامشهر و بازدید از کارخانه کیان تایر این شهرستان با کارگران این کارخانه صبحانه کاری خورد.

کد مطلب 3962643

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها