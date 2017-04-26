وزیر کار با آرمان های امام راحل( ره) تجدید پیمان کرد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه و همزمان با آغاز هفته کار و کاگر، علی ربیعی در حالی که توسط مدیران تشکل های کارگری و معاونین این وزارتخانه همراهی می شد با حضور در حرم مطهر حضرت امام( ره) با آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تجدید پیمان کرد.

وی همچنین با نثار گل و فاتحه به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ادای احترام کرد.

بر اساس این گزارش، هفته کارگر از ۵ اردیبهشت آغاز شده و تا یازدهم ادامه دارد.

علی ربیعی در راستای برنامه های هفته کار و کارگر، همچنین روز گذشته با حضور در شهرستان اسلامشهر و بازدید از کارخانه کیان تایر این شهرستان با کارگران این کارخانه صبحانه کاری خورد.