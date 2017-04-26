بازداشت ۸۰۳ نفر در ترکیه به اتهام ارتباط با گولن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی آر تی، ۸۰۳ نفر دیگر در ۵۴ استان ترکیه به دلیل ارتباط با شبکه گولن بازداشت شده اند.

به رغم گذشت چندین ماه از کودتای نافرجام جولای سال گذشته در ترکیه که مقامات این کشور شخص «فتح الله گولن» و حامیان وی را عامل آن می دانند روند بازداشت افراد مختلف به اتهام ارتباط با گولن ادامه دارد.

گولن از متحدان سابق اردوغان بود که از چند سال قبل اختلافاتی میان آنها بروز کرد و رفته رفته دولت ترکیه تمامی مشکلات بوجود آمده در این کشور را به شبکه گولن مرتبط دانسته و وی را متهم به تشکیل یک دولت موازی در ترکیه کرد.

گولن هم اکنون در آمریکا زندگی می کند و آنکارا خواهان استرداد وی به ترکیه است.