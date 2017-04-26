به گزارش خبرنگار مهر، سجاد انوشیروانی که هم اکنون برای شرکت در رقابتهای قهرمانی آسیا همراه با ملی پوشان وزنه برداری ایران در شهر عشق آباد ترکمنستان حضور دارد، اظهار داشت:

پس از بازگشت از المپیک ۲۰۱۶ ریو قرار شد تا طبق برنامه های بلند مدت به جوانترها فرصت بیشتری بدهیم. در همین راستا تصمیم گرفتیم برای رقابت های قهرمانی آسیا و بعد از آن برای بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی از نفرات جوان تر استفاده کنیم تا پتانسیل همه بچه‌ها برای تیم بزرگسالان ایران را محک بزنیم.

وی ادامه داد: با این شرایط می توان وضعیت تمامی وزنه برداران را بررسی کرد و با شناخت بیشتری روی آنها برای مسابقات قهرمانی جهان در آمریکا و حتی بازی‌های آسیایی سال ۲۰۱۸ در اندونزی تمرکز کنیم. با این محک می توانیم برنامه بسیار بهتری هم برای این جوانان داشته باشیم تا در مسابقات پیش رو بتوانیم بهترین نتیجه را کسب کنیم.

انوشیروانی با اشاره به ادامه تمرین ملی پوشان در ترکمنستان گفت: تمرینات سنگین نفرات ما در تهران بود و سعی ما این است که اینجا تمرینات متفاوت تری داشته باشیم. با توجه به تعداد روزهای باقی مانده به مسابقات برای هر ورزشکار تمرین خاصی طراحی کردیم. در این چند روز هم تمرینات سرعتی داریم تا بدن بچه ها تا روز مسابقه چابک تر شود و با بدنی کاملاً شاداب و آماده بتوانند مسابقه دهند.

وی با اشاره به مسابقه جابر بهروزی گفت: جابر در محل مسابقات تمرین خوبی داشت و درد کمرش بهتر شده که امیدواریم امروز با تمام قدرت روی تخته برود. با اینکه جابر سن زیادی ندارد، اما جزو ورزشکاران با تجربه ماست. امیدوارم همین تجربه به او و به ما کمک کند تا تیم ملی قدم اول را محکم بردارد.

انوشیروانی با اشاره به ترکیب جوان تیم ملی اظهار کرد: از روز اولی که بچه های جوان وارد ترکیب تیم ملی شدند، تلاش کردیم به آنها انگیزه دهیم. به هرحال عضویت در تیم ملی بزرگسالان و جنگیدن مثل یک سرباز، جایگاه و موقعیتی حساسی است که آنها بدست آورده اند و ما همیشه این نکات را به آنها گوشزد کرده ایم. تلاش کردیم به آنها یاد دهیم چطور هدف دار باشند و برای رسیدن به این هدف بجنگند.

سرمربی تیم ملی وزنه برداری با اشاره به توقع از ملی پوشان گفت: همان روزی که برنامه را به فدراسیون و شورای عالی فنی ارائه دادم تاکید داشتم این دو مسابقه بعد از المپیک برای محک جوانترهاست. هدف نگاه به آینده و چشم انداز ما المپیک ٢٠٢٠ توکیو بود که آینده سازی کنیم و دیگر دست به عصا کار نکنیم. باید نفرات جایگزین در تیم داشته باشیم چرا که این پتانسیل وزنه برداری ایران است و باید از آن استفاده کنیم.

انوشیروانی در پایان گفت: ما چهره های سرشناس در تیم داریم که در کنارشان جوان ها نیز حضور دارند. محمدرضا براری و علی هاشمی که جزو با تجربه ها هستند. ایوب موسوی در یکی دو سال گذشته عملکردش خوب بوده و در تیم ملی عضویت داشته است. در کنار این ها نفراتی داریم که برای اولین بار نامشان شنیده می شود. ما جوان ها را کنار این چهره ها گذاشتیم که خلاء تجربه هم در تیم احساس نشود. با این حال مطمئن باشید این مسابقات برای جوانان گمنام ما در عرصه بین المللی آغاز بسیار خوبی خواهد بود.