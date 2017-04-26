«حامد کرزای» بر ادامه نقش روسیه در افغانستان تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، «حامد کرزای» رئیس جمهور پیشین افغانستان که برای شرکت در نشست سالانه امنیت جهانی مسکو به روسیه سفر کرده، در دیدار با «سرگئی لاوروف» وزیر امورخارجه این کشور، بر ادامه نقش روسیه در افغانستان تأکید کرد.

بر اساس جزئیات در این دیدار وضعیت افغانستان و منطقه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و کرزای اظهار امیدواری کرد که تلاش‌های روسیه برای بازگشت صلح و ثبات به افغانستان ادامه و به مذاکرات مستقیم طالبان با دولت افغانستان بیانجامد.

رئیس جمهوری پیشین افغانستان همچنین در این دیدار اعلام کرد که افغانستان باید مانند گذشته محل همکاریهای کشورهای مختلف شود و هیچ کشوری سعی نکند فضای تقابل را در افغانستان ایجاد کند.

وزیر خارجه روسیه نیز حامد کرزای را یک شخصیت مهم و مؤثر دانست و تاکید کرد که دولت روسیه به تلاش‌هایش در راه برقراری صلح در افغانستان، مطابق خواست مردم این کشور و در تفاهم با کشورهای منطقه و جهان ادامه خواهد داد.