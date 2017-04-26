مخالفت کاخ سفید با درخواست کنگره در مورد «اسناد فلین»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، کاخ سفید درخواست کمیته نظارتی کنگره ایالات متحده برای ارایه فایل های مرتبط با مایکل فلین، مشاور سابق امنیت ملی را رد کرد.

کمیته نظارتی مجلس نمایندگان آمریکا در حال بررسی مبالغی است که گفته می شود فلین در دوران فعالیتش به عنوان دستمزد دریافت کرده بود.

نمایندگان این کمیته معتقدند که او ماه دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی برای سخنرانی در یک میهمانی رسمی در مسکو از شبکه آر تی (راشا تودی) روسیه ۳۳ هزار دلار دریافت کرده است.

این کمیته اعلام کرده که می خواهد فرم تقاضای فلین برای دریافت مجوز «عبور امنیتی» پیش از پیوستن به دولت در ماه ژانویه را ببیند زیرا گفته می شود وی مبالغ دریافتی در سفر روسیه را در این فرم ثبت نکرده است.

همچنین گفته می شود او در سال ۲۰۱۴ میلادی و پیش از پیوستن به دولت ترامپ بیش از ۵۰۰ هزار دلار برای حمایت از ترکیه و دولت اردوغان در واشنگتن دریافت کرده است.

مایکل فلین ماه فوریه گذشته در پی افشای محتوای مکالماتش با سفیر روسیه در آمریکا ناچار به استعفا شد. او گفته است در صورت داشتن مصونیت قضایی حاضر است در برابر کمیته های نظارتی شهادت دهد.