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۶ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۴۴

استاندار البرز:

حضور آگاهانه مردم در انتخابات ضروری است/لزوم پایبندی همه به قانون

حضور آگاهانه مردم در انتخابات ضروری است/لزوم پایبندی همه به قانون

کرج - استاندار البرز با اشاره به اینکه مردم باید با آگاهی در انتخابات حضور یابند، بر پایبندی همگان بر قانون تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید طهائی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اعلام صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا، گفت: در چنین شرایط باید پذیرش و اجرای قانون مبنای کار همه باشد.

طهائی با اشاره به ماهیت انتخابات بر تقویت حس مشارکت مردم تأکید کرد و گفت: انتخابات از ظرفیت ایجاد همگرایی، وحدت و اتحاد برخوردار است و حس مشارکت مردمی در این ایام مضاعف می‌شود.

به گفته استاندار البرز باید تلاش همگان در راستای اجرای قانون باشد زیرا برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و پرنشاط  در کشور ضروری است.

وی با اشاره به اینکه طبق قانون حق هزینه انتخابات از اعتبار هیچ نهاد و سازمانی محاسبه نمی‌شود، گفت: همه موارد به‌خوبی رصد و پیگیری می‌شود.

طهائی گفت: ملت ایران برای تعیین سرنوشت خود در انتخابات شرکت می‌کنند هیچ جناح و شخصیتی مجاز به تحت‌الشعاع قرار دادن حق قانونی و مشروع مردم نیست.

استاندار البرز ابراز امیدواری کرد که مردم با آگاهی در انتخابات حضور یابند زیرا تحقق این مهم ضرورتی انکارناپذیر است.

کد مطلب 3962720

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