حضور آگاهانه مردم در انتخابات ضروری است/لزوم پایبندی همه به قانون

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید طهائی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اعلام صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا، گفت: در چنین شرایط باید پذیرش و اجرای قانون مبنای کار همه باشد.
طهائی با اشاره به ماهیت انتخابات بر تقویت حس مشارکت مردم تأکید کرد و گفت: انتخابات از ظرفیت ایجاد همگرایی، وحدت و اتحاد برخوردار است و حس مشارکت مردمی در این ایام مضاعف میشود.
به گفته استاندار البرز باید تلاش همگان در راستای اجرای قانون باشد زیرا برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و پرنشاط در کشور ضروری است.
وی با اشاره به اینکه طبق قانون حق هزینه انتخابات از اعتبار هیچ نهاد و سازمانی محاسبه نمیشود، گفت: همه موارد بهخوبی رصد و پیگیری میشود.
طهائی گفت: ملت ایران برای تعیین سرنوشت خود در انتخابات شرکت میکنند هیچ جناح و شخصیتی مجاز به تحتالشعاع قرار دادن حق قانونی و مشروع مردم نیست.
استاندار البرز ابراز امیدواری کرد که مردم با آگاهی در انتخابات حضور یابند زیرا تحقق این مهم ضرورتی انکارناپذیر است.
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