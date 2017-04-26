تشکیل جلسه تعیین تکلیف ناحیه صنعتی«پل هرو»/ واحدها فعال می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، بختیار رازانی صبح چهارشنبه در بازدید از شهرکهای صنعتی دورود شماره ۱ و ۲ و ناحیه صنعتی «پل هرو» اظهار داشت: شهرک صنعتی شماره یک دورود به مساحت ۴۵ هکتار و ۳۲ واحد صنعتی مستقر در آن دارای امکانات زیر بنایی از قبیل آب، برق، تلفن، فیبر نوری و شبکه فاضلاب است.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان افزود: شهرک صنعتی شماره دو دورود به مساحت ۵۵ هکتار نیز علاوه بر دارا بودن زیر ساخت های ضروری شامل آب و برق در حال تکمیل سایر امکانات زیربنایی است که هم ‌اکنون این شهرک آماده جذب سرمایه‌گذاران، صنعتگران و تولیدکنندگان بوده و آماده استقرار همه صنایع است.

رازانی ضمن بازدید از ناحیه صنعتی «پل هرو» و همچنین تشکیل جلسه با رئیس هیئت امنای این ناحیه صنعتی اظهار داشت: این ناحیه صنعتی با مساحت ۲۱ هکتار و ۱۹ واحد صنعتی مستقر در آن دارای همه امکانات از قبیل آب، برق، تلفن، فیبر نوری و شبکه فاضلاب است.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان در جلسه مذکور ضمن قول مساعدت در راستای توسعه ناحیه صنعتی «پل هرو» از نظر دسترسی به زیرساخت های ضروری برای استقرار صنایع، شامل آب، برق و مخابرات گفت: برای اراضی وسیع قابل توسعه، جاده های مواصلاتی و همچنین وجود زیرساخت های اولیه در ناحیه صنعتی و تکمیل و اصلاح برخی از زیرساخت های ناحیه خواستار همکاری و همفکری همه واحدهای صنعتی و دستگاههای ذیربط و بانکها برای فعال کردن واحدهای راکد هستیم.

‎‎رازانی با اعلام حمایت از سرمایه گذاران و متقاضیان سرمایه گذاری در استان خاطر نشان کرد: برای حضور متقاضیان در شهرک های صنعتی و همچنین توسعه واحدهای صنعتی مستقر، تسهیلات و برنامه های حمایتی متنوعی در نظر گرفته شده است.

پیش از این محمدرضا ملکشاهی راد نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی رونق شهرک صنعتی «پل هرو» را یکی از مطالبات جدی مردم این منطقه عنوان کرد و گفت: کارگاههای مختلفی که در این شهرک مستقر هستند تعطیل بوده و باید از طریق ستاد تسهیل و سازمان صنعت، معدن و تجارت احیا شوند.