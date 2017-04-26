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۶ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۵۰

با کارگردانی مهدی زمین پرداز

«روزی روزگاری ...» از سیستان تا خوزستان اجرا می شود

«روزی روزگاری ...» از سیستان تا خوزستان اجرا می شود

تور اجراهای نمایش «روزی روزگاری...» به کارگردانی مهدی زمین پرداز از دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه کار خود را در استان سیستان و بلوچستان آغاز می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تور اجراهای نمایش «روزی روزگاری...» به نویسندگی حمیدرضا نعیمی و کارگردانی مهدی زمین پرداز از دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه کار خود را در استان سیستان و بلوچستان آغاز می کند. در این تور نمایشی که با هدف آشنا کردن مردم مناطق محروم و کمتر توسعه یافته با هنر نمایش صورت گرفته است، ۴ استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان میزبان این نمایش هستند.

قرار است با هماهنگی های صورت گرفته اجرای این نمایش ها از استان سیستان و بلوچستان آغاز گردد و در ۳ خردادماه و همزمان با سالروز آزاد سازی خرمشهر پایان یابد.

نمایش «روزی روزگاری...» از تولیدات انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس است که با حمایت اداره کل هنرهای نمایشی و موسسه توسعه هنرهای معاصر اجرا می شود.

مهدی زمین پرداز بازیگر و کارگردان این نمایش، هم اینک فیلم سینمایی «ماجرای نیمروز» را بر پرده سینماهای کشور دارد و پیش از این نیز در سریال «آخرین روزهای زمستان» در نقش سردار شهید حسن باقری به ایفای نقش پرداخته بود.

سایرعوامل این نمایش عبارتند از مشاور کارگردان: فرهاد باقری، بازیگران: مهدی زمین پرداز، مجید آهنگران، مصطفی ایزدی و مهدی ذاکر، طراح صحنه: وحیدلاری، طراح لباس: مریم محمدنیا، موسیقی: رضا رحیمی، ماسک: بهمن صنیعی.

کد مطلب 3962727
فریبرز دارایی

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