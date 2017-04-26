«روزی روزگاری ...» از سیستان تا خوزستان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، تور اجراهای نمایش «روزی روزگاری...» به نویسندگی حمیدرضا نعیمی و کارگردانی مهدی زمین پرداز از دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه کار خود را در استان سیستان و بلوچستان آغاز می کند. در این تور نمایشی که با هدف آشنا کردن مردم مناطق محروم و کمتر توسعه یافته با هنر نمایش صورت گرفته است، ۴ استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان میزبان این نمایش هستند.

قرار است با هماهنگی های صورت گرفته اجرای این نمایش ها از استان سیستان و بلوچستان آغاز گردد و در ۳ خردادماه و همزمان با سالروز آزاد سازی خرمشهر پایان یابد.

نمایش «روزی روزگاری...» از تولیدات انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس است که با حمایت اداره کل هنرهای نمایشی و موسسه توسعه هنرهای معاصر اجرا می شود.

مهدی زمین پرداز بازیگر و کارگردان این نمایش، هم اینک فیلم سینمایی «ماجرای نیمروز» را بر پرده سینماهای کشور دارد و پیش از این نیز در سریال «آخرین روزهای زمستان» در نقش سردار شهید حسن باقری به ایفای نقش پرداخته بود.

سایرعوامل این نمایش عبارتند از مشاور کارگردان: فرهاد باقری، بازیگران: مهدی زمین پرداز، مجید آهنگران، مصطفی ایزدی و مهدی ذاکر، طراح صحنه: وحیدلاری، طراح لباس: مریم محمدنیا، موسیقی: رضا رحیمی، ماسک: بهمن صنیعی.