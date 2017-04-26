خدمت بی منت، سرلوحه رفتار کارگزاران دولت تدبیر و امید است

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روابط عمومی استانداری قزوین فریدون همتی دردیدار مردمی با اقشار و گروه های مختلف مردم محمودآباد نمونه از توابع بخش مرکزی قزوین گفت: خدمت بی منت به مردم در سرلوحه رفتار و مشی و جهت گیری کارگزاران دولت تدبیر و امید و مسئولان استان قرار دارد.

همتی بیان کرد: در در دومین سفر رئیس جمهوری به استان قزوین، طرح های متعددی به بهره برداری رسید که امیدواریم با ادامه همین روند پروژه های دیگری نیز در سطح استان نظیر تصفیه خانه و سالن ورزشی محمودآباد تکمیل شده و آماده بهره برداری شوند.

استاندار قزوین یادآورشد: برای رفع مشکلات محمودآباد نمونه از جمله استقرار پلیس راهور، رفع مشکل جابجایی ایستگاه تاکسی و تکمیل سالن های ورزشی با تامین اعتبار لازم اقدام می کنیم چرا که خدمت بی منت به مردم در سرلوحه رفتار و کارکرد دولت تدبیر، امید و مسئولان استان قرار دارد.

وی در ادامه با اشاره به آغاز عملیات اجرائی انتقال آب شرب سد طالقان به استان در دومین سفر رئیس جمهوری به قزوین تصریح کرد: این طرح با ۶۳۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی تا سه سال آینده به بهره برداری می رسد و نقش بسیار مهمی در تامین آب شرب سالم و بهداشتی دارد و بخش مهمی از دغدغه ها را در خصوص برداشت های بی رویه از آب های زیرزمینی کاهش می دهد.

استاندار قزوین، یکی از مشکلات جدی استان را کمبود ۲ هزار تخت بیمارستانی عنوان کرد و گفت: به برکت سفر رئیس جمهوری احداث سه بیمارستان در قزوین و الوند برای تامین یک هزار تخت بیمارستانی کلید خورد و اجرای آن به عنوان یک خدمت مهم و موثر بر رفاه مردم استان به سرعت پیش می رود.

همتی با اشاره به مدیریت منابع آب زیرزمینی و سامانه های آبیاری نوین در استان، اضافه کرد: از سال ۷۴ تا آغاز به کار دولت یازدهم در مجموع ۲۱ هزار هکتار آبیاری قطره ای در سطح اراضی استان انجام شد در حالیکه در ۳.۵ سال گذشته با همت دولت تدبیر و امید ۲۶ هزار هکتار سامانه آبیاری نوین در اراضی کشاورزی استان به مرحله اجرا درآمد.

وی بیان کرد: اقدام برای داربستی کردن باغ های انگور، مبارزه با بیابانی شدن اراضی، احداث تصفیه خانه ها، تکمیل سرانه ورزشی، تکمیل سدهای نهب و بالاخانلو، تکمیل خطوط راه آهن و جاده ها و ساماندهی وضعیت روستاها از دیگر کارهای مهمی بوده اند که در دولت تدبیر و امید به آنها پرداخته شده است.

استاندار گفت: احیای یک هزار و ۱۱۱ واحد تولیدی در سال ۹۵ با ۱۱۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات بی سابقه ترین اقدام قبل و بعد از انقلاب اسلامی در کارنامه اقتصادی استان قزوین است و اگر این اقدام توسط دولت تدبیر و امید انجام نمی شد با تعطیلی ۶۰۰ واحد تولیدی و بیکاری هزاران کارگر در سطح استان مواجه می شدیم.

وی در ادامه با اشاره گذرا به وضعیت استقرار دولت یازدهم اضافه کرد: در سال ۹۲، نرخ میانگین بیکاری کشور ۱۱ درصد، نرخ تورم ۴۴ درصد و نرخ رشد اقتصاد کشور منفی ۶.۸ درصد بود و ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته بود و آمار و متغیرهای اقتصادی به شدت از وضعیت نامناسب اقتصادی کشور خبر می داد.

وی تصریح کرد: دشمن با ایجاد بحران های اقتصادی به دنبال ایجاد بحران های اجتماعی در کشور بود و دولت تدبیر و امید با حمایت مقام معظم رهبری و پشتیبانی مردم و بهره گیری از دیپلماسی فعال و پویا موفق شد بعد از سه و نیم سال تمامی این مشکلات را حل کرده و باند پر از چاله و گودال فرودگاه اقتصاد ایران را برای اوج گرفتن هواپیمای اقتصاد کشور صاف و ترمیم کند.

همتی با اشاره به برجام گفت: بعد از این توافق، حقوق هسته ای ایران توسط مجامع جهانی به رسمیت شناخته شد و کشتی های نفتی ایران با پرچم سه رنگ کشور در آب های آزاد به حرکت در آمده و شرکت های بیمه ای نیز در بیمه کردن آنها از یکدیگر سبقت می گیرند.

وی در خصوص وضعیت نامتعادل رئیس جمهوری آمریکا در لشکرکشی به کره شمالی و حمله به سوریه بیان کرد: امیدواریم مردم با حضور حداکثری در پای صندوق های رای و رای دادن به دولتی با درایت و تدبیر، کشور را برای عبور از موانع پیش رو یاری و دشمنان را در تحقق اهداف شومشان ناامید کنند.

در ادامه این دیدار امام جمعه، رئیس شورای شهر، شهردار و جمعی از مردم شهر محمود آباد نمونه، مشکلات عمرانی و خدماتی این شهر را با استاندار درمیان گذاشتند و استاندار نیز در خصوص رفع آنها دستور لازم را صادر کرد.

استاندار قزوین در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر به خانواده سه شهید مدافع حرم شهیدان شیری، سیاهکالی مرادی و اسدی، از مقام والای این شهیدان تجلیل کرد.

استاندار در بدو ورود به این شهر بااستقبال گرم و پرشور اهالی این شهر از جمله روحانیون و طلاب، کارگران و کسبه و ورزشکاران مواجه شد و ضمن حضور در گلزار شهدا و قرائت فاتحه و گرامیداشت مقام شامخ شهدای این شهر از سالن های ورزشی شهر محمودآباد نیز دیدن کرده و برای حل مشکلات آنها دستور لازم را صادر کرد.